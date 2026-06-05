El Barça pone fecha al comienzo de su pretemporada: durante el Mundial, 'stage' en Inglaterra y con amistosos aún por definir

El Barça ya tiene definido el calendario de su regreso al trabajo. El primer equipo está citado el próximo 13 de julio para someterse a las habituales pruebas médicas y físicas antes de iniciar los entrenamientos bajo las órdenes de Hansi Flick en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Posteriormente, la plantilla pondrá rumbo a Inglaterra para realizar un 'stage' de pretemporada entre el 27 de julio y el 3 de agosto en St George's Park, el centro de entrenamiento habitual de la selección inglesa y un escenario que el club azulgrana ya utilizó en los veranos de 2014 y 2016.

Durante su estancia en tierras inglesas, el Barça disputará sus primeros compromisos amistosos del verano. Los dos primeros serán a puerta cerrada frente al Watford y el Stoke City, mientras que el tercer encuentro sí contará con público y se celebrará ante el Birmingham City.

Más allá de estos encuentros, el calendario de amistosos sigue pendiente de concretarse. La posibilidad de disputar un partido en Nairobi (Kenia) frente al Liverpool durante la segunda semana de agosto ha perdido fuerza debido a la expansión de la epidemia de ébola en países de la región.

En cambio, continúa abierta la opción de jugar un amistoso en Marruecos. Otra de las alternativas que maneja el club es viajar a Buenos Aires para medirse a River Plate en el estadio Monumental.

Tampoco está cerrado el cartel del Trofeo Joan Gamper. Tras descartarse la opción del Ajax, la entidad azulgrana continúa buscando rival. Entre las alternativas que se mantienen sobre la mesa figuran la Roma, el Borussia Dortmund, el Nápoles y el Cruz Azul mexicano.

Una pretemporada atípica

El inicio de la pretemporada estará condicionado por la disputa del Mundial, lo que reducirá notablemente la presencia de jugadores del primer equipo en las primeras sesiones de trabajo.

Cuando el Barça retome la actividad aún quedarán por disputarse las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. Los futbolistas azulgranas que alcancen esas rondas no se reincorporarán hasta la segunda semana de agosto, salvo que decidan adelantar su regreso y renunciar a parte de sus vacaciones.

En cambio, aquellos eliminados en las fases iniciales sí podrían formar parte de la expedición que viajará a Inglaterra.

Hansi Flick y Deco, reunidos.

Entre los jugadores del primer equipo que, en principio, están llamados a regresar el 13 de julio figuran Szczesny, Balde, Gerard Martín, Christensen, Fermín, Casadó, Marc Bernal y Roony Bardghji.

También deberán incorporarse los futbolistas que regresan de cesión, siempre que su situación no se resuelva antes de esa fecha: Ter Stegen, Héctor Fort, Iñaki Peña, Ander Astralaga y Ansu Fati, cuyo traspaso al Mónaco todavía no ha sido oficializado.

Las caras nuevas

Como es habitual en cada verano, Flick recurrirá a la cantera para completar los primeros entrenamientos. No obstante, la presencia de algunos de ellos en el stage de Inglaterra dependerá de la planificación definitiva de la pretemporada.

Entre los nombres que ya han empezado a ganar protagonismo de cara a este verano destacan Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Orian Goren y Óscar Gistau, jóvenes promesas que tendrán la oportunidad de trabajar junto al primer equipo.