El éxito de Rafael Leao fuera del fútbol: una marca de 'streetwear' a precio accesible que empezó con 10 muestras de ropa

Rafael Leao, antes de un partido con el AC Milan. Europa Press

Rafael Leão es conocido por su talento en el césped y su estatus como figura indiscutible del AC Milan. Sin embargo, el atacante portugués también está forjando un prometedor camino en el mundo de los negocios a través de la moda.

En una entrevista concedida recientemente al canal de YouTube Cernucci Podcast -donde fue catalogado directamente como el rostro de la moda en el fútbol-, el jugador desveló los entresijos comerciales de Sonissson, su propia firma de ropa urbana.

El proyecto, concebido alrededor del año 2019, nació con una premisa innegociable: acercar el estilo del jugador a todos los públicos.

Leão explicó que su firme intención era construir una línea textil alejada de los precios prohibitivos del mercado de lujo. "Quería crear algo que la gente pudiera conseguir, no algo caro", confesó durante la charla.

El delantero deseaba dar la oportunidad a cualquier seguidor de adquirir sus prendas, asegurando que su meta principal era que "todo el mundo se lo pusiera".

La transición de estrella del deporte a incipiente empresario no estuvo exenta de complicaciones prácticas. El jugador relató abiertamente cómo subestimó la enorme complejidad financiera y productiva del sector textil. "En mi cabeza era como 'sí, vamos a crear un nombre, tal vez hacer unas 10 muestras de ropa', pero no funciona así", admitió.

El luso descubrió de golpe que lidiar con los precios de fabricación y los proveedores es un desafío mayúsculo y sumamente estresante.

Rafael Leao, celebrando un gol con el AC Milan. Europa Press

Para sortear estos problemas operativos diarios, Leão se ha rodeado de un núcleo organizativo de confianza que permite que la corporación escale de manera sostenible.

Destacó especialmente la vital labor de su socio principal en este viaje: "Francisco es mi brazo derecho, me ha ayudado mucho". A medida que el volumen de negocio aumenta, la plantilla de la compañía se expande, ya que, según detalló el propio futbolista, "cuando empiezas a crecer necesitas más personas que te ayuden".

Al ser consultado sobre el difícil equilibrio entre mantener intacto el ADN de la firma y seguir las tendencias del mercado, el portugués enfatizó la autenticidad

Aunque reconoció que es normal inspirarse de forma puntual en otras marcas, remarcó que lo verdaderamente importante es proteger "lo que representa vestir Sonissson".

La marca es, en el fondo, una fiel proyección de sus orígenes humildes y sus sacrificios. "Lo más importante que quiero que la gente entienda es que, cuando ves Sonissson, me ves a mí mismo", aseveró tajantemente.

Con ejemplos de empresas multimillonarias sobre la mesa de debate, como los imperios levantados por Rhode o Skims, Leão no oculta su gran ambición económica a largo plazo.

Aspira a consolidar una infraestructura sólida, seguir creciendo sostenidamente año tras año y trabajar incansablemente para algún día lograr "ser uno de los mejores" de toda la industria.