El Real Madrid regalará cada año a sus socios la camiseta oficial con una insignia que solo ellos podrán lucir

Florentino Pérez, durante un acto en la campaña a la presidencia del Real Madrid. EUROPA PRESS

La candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid ha diseñado una propuesta inédita para poner en valor la fidelidad de su masa social. A través de esta iniciativa, el club obsequiará cada temporada con una camiseta oficial exclusiva a cada uno de sus miembros.

Se trata de una prenda que estará totalmente fuera del circuito comercial y que lucirá un distintivo único, un emblema reservado únicamente para ellos que no podrá conseguirse en ningún otro rincón del planeta y que servirá para diferenciar visualmente a los socios del resto de los aficionados globales.

Dado que cada año se entregará un modelo con un diseño diferente e irrepetible, los socios podrán ir construyendo con el tiempo su propia colección privada y exclusiva. De este modo, cada nueva elástica se transformará en una pieza histórica que reflejará la trayectoria personal de cada madridista, ligada de forma directa y tangible a la evolución de la propia entidad.

Este plan responde al eje central del proyecto de Florentino Pérez, cuyo objetivo es situar al socio en el corazón mismo de la institución. Con esta medida se reivindica que el patrimonio más valioso del Real Madrid no es el financiero ni el puramente deportivo, sino el orgullo y el compromiso de sus 100.000 socios.

Frente a quienes buscan debilitar la estructura tradicional del club, la candidatura defiende con firmeza la identidad y la pertenencia como el verdadero motor y la mayor fortaleza de la institución.

Desmontando a Riquelme

El nuevo anuncio de la candidatura de Florentino Pérez llega apenas unas horas después de que la Junta Electoral del Real Madrid se viera obligada a defender la transparencia del proceso que desembocará en las elecciones del próximo domingo 7 de junio tras las insinuaciones de Riquelme.

El empresario declaró en una entrevista que solo una de las candidaturas, la de Florentino Pérez, maneja el censo del club por el envío de documentación a los socios.

"No tenemos el censo; dicen que no se puede y le ha llegado a todos los socios únicamente de la candidatura de Florentino Pérez [...] Esto cada vez se parece más a Maduro y Venezuela", señaló en la SER.

Además, Riquelme mostró su desconfianza en cuanto a la guarda y custodia del voto por correo: "El voto por correo está en un notario con el que trabaja toda la vida... Todos esos votos se quedan en el club días, sin custodia", dijo.