Nanín, el peón de Calderón, en campaña contra Florentino: el agente de un jugador dice que le llamó para apoyar a Riquelme

Mariano Rodríguez de Barutell, más conocido como 'Nanín', ha llamado este lunes a un representante de un futbolista del Real Madrid para que apoye a Enrique Riquelme y critique a Florentino Pérez.

Así lo ha asegurado un agente de un jugador del club blanco a EL ESPAÑOL. Este periódico también puede confirmar que más representantes han recibido llamadas de Nanín, de 43 años, durante los últimos días.

El representante, según su versión, rechazó el ofrecimiento al instante e informó al futbolista del Real Madrid de lo sucedido.

Nanín fue el responsable del pucherazo en la Asamblea de Socios del Real Madrid en 2009 que provocó la dimisión de Ramón Calderón el 16 de enero de 2009.

El que fuera trabajador de Calderón desde su campaña en las elecciones de 2006 estaría, según el testimonio de este agente, trabajando en favor de la candidatura de Enrique Riquelme y buscando voces críticas a Florentino Pérez en el vestuario del Real Madrid.

Alejado del mundo del fútbol desde que fuera despedido por Calderón horas antes de la dimisión del entonces presidente, Nanín aparece en la actualidad vinculado a doce sociedades, la mayoría de ellas relacionadas con negocios inmobiliarios.

En los últimos días, Florentino Pérez ha denunciado que Ramón Calderón y sus 'acólitos' están detrás de la candidatura de Enrique Riquelme.

El propio Calderón, a través de sus redes sociales, ha sido muy crítico en las últimas horas con Florentino Pérez y ha mostrado su preferencia por el dueño de Cox Energy.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Mariano Rodríguez para conocer su versión de los hechos sin haber logrado obtener respuesta a la hora de publicación de este artículo.

Quién es Nanín

'Nanín' fue uno de los más estrechos colaboradores de Ramón Calderón durante su etapa como presidente del Real Madrid.

Su nombre estaba ligado al área social y a tareas de organización interna, pero sobre todo al entorno de confianza del máximo dirigente blanco.

No era una figura institucional de primer nivel, aunque sí se le atribuyó influencia en la gestión de apoyos y en movimientos vinculados a la vida social madridista.

Su cercanía a Calderón fue clave para entender el escándalo por el que saltaría a la fama. Nanín fue descrito como uno de esos hombres que actuaban en la sombra, cerca del núcleo presidencial.

Esa posición le colocó en el centro de las miradas cuando estalló el escándalo de la Asamblea del Real Madrid celebrada el 7 de diciembre de 2008, en la que se aprobaron las cuentas y el presupuesto del club.

Días después, se conoció que varias personas habían votado sin ser socios compromisarios. La revelación abrió una crisis institucional de enorme gravedad.

Nanín fue señalado como una pieza relevante en la presencia de esos asistentes no autorizados y quedó asociado al llamado 'Naningate', el caso que puso bajo sospecha la limpieza de aquella asamblea.

Calderón negó haber participado en la trama, pero la presión fue creciendo de forma imparable. El presidente destituyó a Luis Bárcena y al propio Nanín, aunque la medida no bastó para frenar la crisis.

El escándalo terminó por destruir su credibilidad y precipitó su dimisión en enero de 2009, con Vicente Boluda como relevo provisional al frente del club.

El 1 de junio de 2009, Florentino Pérez fue el único candidato en las elecciones y fue nombrado de nuevo como presidente del Real Madrid iniciando su segunda época al mando del club blanco.