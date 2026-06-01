El éxito de Rio Ferdinand fuera del fútbol: su red de inversiones le generan un patrimonio superior a 65 millones de euros

A lo largo de su carrera deportiva, Rio Ferdinand fue uno de los futbolistas mejor remunerados del planeta. Sin embargo, el exdefensa inglés ha sorprendido al revelar que sus mayores ingresos no llegaron durante sus años sobre el césped, sino después de su retirada del fútbol profesional.

Durante una entrevista en el podcast 'The Long Play', Ferdinand reconoció que actualmente gana casi el doble de lo que percibía cuando formaba parte de la élite del fútbol mundial.

El exjugador del Manchester United, que llegó a ingresar alrededor de siete millones de euros anuales durante su etapa como futbolista, fue contundente cuando el presentador Jordan Macauley le preguntó en qué momento de su vida había ganado más dinero. "Probablemente en los últimos años", respondió sin dudar.

La declaración pone de manifiesto el éxito que ha tenido el exinternacional inglés en su proceso de reinvención profesional tras colgar las botas.

Según The Richest, su patrimonio neto supera los 65 millones de euros, una cifra construida gracias a la combinación de distintas fuentes de ingresos desarrolladas a lo largo de los años.

Rio Ferdynand.

Además de los salarios obtenidos durante su carrera deportiva, Ferdinand ha sabido aprovechar su popularidad y experiencia para consolidarse en el ámbito de los medios de comunicación.

Su trabajo como analista en televisión y plataformas digitales, junto con proyectos como su podcast 'Rio Ferdinand Presents', se han convertido en una parte importante de su actividad profesional.

Su estrategia empresarial

Paralelamente, el exdefensa ha desarrollado una estrategia empresarial basada en la diversificación de inversiones. Entre los proyectos en los que participa figura New Era Global Sports Management, una agencia vinculada al mundo de la representación deportiva.

También es socio de LEOS Developments, empresa dedicada al sector inmobiliario, y forma parte de Football Escape, una compañía especializada en experiencias futbolísticas de lujo.

Pese al éxito actual, Ferdinand reconoce que la transición entre el deporte profesional y el mundo empresarial y mediático no estuvo exenta de dificultades.

El exfutbolista admite haber atravesado momentos complicados y diversos altibajos durante ese proceso de adaptación, después de una carrera en la que alcanzó la condición de leyenda del Manchester United.

Durante su etapa en el conjunto de Old Trafford, Ferdinand fue una pieza clave de uno de los ciclos más exitosos de la historia del club. Bajo la dirección de Alex Ferguson, conquistó seis títulos de la Premier League y se consolidó como uno de los defensas más destacados de su generación.

Más allá de sus negocios e inversiones, el exinternacional inglés también ha generado debate en los últimos años por sus opiniones sobre la fiscalidad en el Reino Unido.

Actualmente residente fiscal en Dubái, Ferdinand expresó públicamente sus dudas sobre el funcionamiento del sistema tributario británico y la gestión de los recursos públicos.

"Si los servicios funcionaran a la perfección, a la gente no le importaría pagar impuestos. Pero cuando las cosas se desmoronan, uno se pregunta: ¿Realmente se destinan a lo que beneficia a quienes viven aquí?", reflexionó.

Sus declaraciones provocaron numerosas reacciones, aunque el propio Ferdinand quiso dejar claro que mantiene un profundo vínculo con su país. "Me encanta Inglaterra y soy un patriota, pero necesitaba un nuevo camino, un nuevo capítulo", aseguró.

A sus 47 años, Rio Ferdinand representa un modelo cada vez más habitual entre los grandes deportistas de élite: el de aquellos que logran construir una segunda carrera de éxito tras abandonar la competición.

Su presencia en los medios, su actividad digital y su creciente cartera de inversiones le han permitido mantenerse como una figura influyente mucho después de su retirada.

Lejos de vivir únicamente de los recuerdos de su etapa como futbolista, Ferdinand ha encontrado nuevas vías de crecimiento profesional y económico.

Un recorrido que, según reconoce él mismo, le ha llevado a alcanzar sus mejores años financieros cuando ya había dejado atrás los estadios y los focos del fútbol profesional.