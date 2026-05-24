El éxito de Dani Carvajal fuera del fútbol: un negocio inmobiliario de 26 millones e inteligencia artificial aplicada al deporte

Dani Carvajal cierra una etapa histórica en el Real Madrid y, tras su último partido ante el Athletic Club, pone fin a su carrera en el club blanco con una despedida que marca el final de una era.

El lateral de Leganés no solo deja un palmarés lleno de títulos, sino también una imagen de futbolista previsora, que ha sabido construir un futuro sólido más allá del césped. Su retirada llega con una hoja de ruta empresarial ya muy avanzada.

El gran pilar de ese futuro es el negocio inmobiliario. A través de Danpama 92 Inversiones SL, sociedad constituida en 2017, Carvajal ha ido canalizando buena parte de sus operaciones en ladrillo.

Según las informaciones publicadas, la empresa cerró 2024 con un volumen de activos que ronda los 26 millones de euros, una cifra que refleja un crecimiento sostenido en los últimos años. La firma nació con el objetivo de dedicarse a la compraventa y arrendamiento de inmuebles, y hoy se ha convertido en el eje principal de su patrimonio fuera del fútbol.

Ese impulso inversor no se limita a una sola sociedad. Carvajal también participa en Trilanda 92 Inversiones, una estructura patrimonial que administra junto a su cuñada, Melanie Cañizares.

Esta compañía también está vinculada al sector inmobiliario y complementa la estrategia del exinternacional español de diversificar activos y reforzar su presencia en bienes raíces. En paralelo, sus inversiones se han extendido a distintas zonas de alto valor en la Comunidad de Madrid y otros enclaves residenciales de prestigio.

Uno de los movimientos más llamativos llegó en 2024 con la creación de Blossom Home Design, una consultora boutique impulsada junto a Pablo Sarabia, amigo de infancia y también futbolista.

La empresa se especializa en estrategia inmobiliaria, análisis de oportunidades de inversión, reformas e interiorismo, con un foco claro en viviendas de lujo. Su actividad se dirige a clientes que buscan un servicio integral en operaciones de alto nivel, especialmente en áreas exclusivas como La Moraleja o Sotogrande.

A ese bloque se suma su apuesta por la tecnología. Carvajal también participa en Toteemi, una startup orientada al entrenamiento deportivo que combina inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar el rendimiento.

La compañía busca aplicar herramientas digitales al deporte, el ciclismo y la gamificación, en una línea que encaja con el perfil de un jugador que ha entendido que el futuro económico del deportista pasa por diversificar y profesionalizar sus inversiones.

En los últimos tiempos, el propio entorno empresarial del futbolista ha insistido en que su objetivo ha sido gestionar bien lo generado en la élite y no depender únicamente de la carrera deportiva. Carvajal deja el Real Madrid como una leyenda del club, pero también como un ejemplo de planificación financiera, con un patrimonio consolidado y una estructura de negocios que apunta a seguir creciendo lejos del fútbol.