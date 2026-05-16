Robert Lewandowski anuncia que no seguirá en el Barça: "Me voy con la sensación de que la misión está completa"

Robert Lewandowski está viviendo sus últimos días como jugador del FC Barcelona. Era un secreto a voces y el polaco, protagonista de esta historia ya lo ha hecho oficial: no seguirá en el conjunto azulgrana.

A través de sus redes sociales el delantero ha confirmado que después de cuatro años vistiendo los colores azulgrana, ha llegado el momento de marcharse. A sus 37 años, Lewandowski pondrá fin a su aventura en la Ciudad Condal con tres Ligas, una Copa y tres Supercopas de España.

En los últimos días, el representante del polaco ya estaba negociando con dos clubes importantes de Arabia Saudí a tenor de que la oferta de renovación que esperaban del Barça no llegaba. Ante este escenario, ha tocado mover ficha.

Para Lewandowski seguir en el club azulgrana era una prioridad, pero no era ajeno a los planes de la directiva, que pasan por fichar a un nuevo delantero que sea la referencia del equipo los próximos años.

La edad le jugaba en contra al polaco, no así su rendimiento. Y es que a pesar de que esta temporada ha perdido importancia en las alineaciones de Hansi Flick, ha marcado 18 goles y ha repartido dos asistencias en los 44 partidos disputados hasta la fecha.

'Lewy', como le llaman sus compañeros en el vestuario, se marcha tras no haber llegado a recibir una oferta de renovación formal según apuntan medios catalanes. Sin plantearse aún la retirada, ya busca nuevos objetivos.

El mensaje de despedida Me voy con la sensación de que la misión está completa. 4 temporadas, 3 campeonatos.



Nunca olvidaré el amor que recibí de los fans desde mis primeros días.



Cataluña es mi lugar en la tierra.



Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años.



Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera.



El Barça está de vuelta donde pertenece.



Visca el Barça. Viva Cataluña

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.