El municipio donde veranea Fran García: 7.000 habitantes, nacimiento de un rey santo y tierra de volcanes dormidos

En el corazón de la geografía manchega se esconde un rincón donde el tiempo parece discurrir a otro ritmo, un lugar que combina a la perfección el misticismo medieval, el poder de la naturaleza geológica y la tranquilidad que buscan las grandes estrellas del deporte.

Se trata de Bolaños de Calatrava, una histórica localidad situada en la provincia de Ciudad Real que se ha convertido en el refugio predilecto donde veranea el futbolista del Real Madrid, Fran García.

El veloz lateral izquierdo blanco, nombrado recientemente Hijo Predilecto de la Villa, aprovecha cada parón de la exigente temporada de élite para regresar a sus orígenes.

Lejos de los flashes y los lujosos destinos internacionales, el canterano madridista elige la calma de su municipio natal para pasar sus vacaciones estivales, pasear por sus calles y disfrutar de la gastronomía local junto a su familia y los vecinos que lo vieron dar sus primeras patadas a un balón.

A pesar de que el núcleo urbano principal cuenta con una población compacta de unos 7.000 habitantes -en un término municipal que engloba algo más de doce mil de forma oficial-, el arraigo y la identidad de este pueblo son monumentales.

Fran García, durante un partido. EFE

Quienes lo visitan durante el verano se encuentran con un territorio impregnado de leyendas y soberanía. La joya de la corona local es el Castillo de Doña Berenguela, una imponente edificación de llanura que rompe los esquemas de la arquitectura militar medieval al asentarse directamente en el llano urbano.

Es precisamente entre los muros de esta fortaleza donde reside uno de los mayores orgullos históricos de la comarca: el nacimiento de un rey santo. Según recoge una arraigada tradición e investigaciones históricas locales, la reina Berenguela de Castilla dio a luz en este mismo fortín a Fernando III el Santo en el año 1201.

Caminar hoy por los alrededores del recinto es revivir los tiempos en que la Orden de Calatrava custodiaba la frontera hispánica.Sin embargo, la magia de Bolaños no solo radica en sus crónicas reales, sino también en el suelo que pisamos.

La localidad emerge en pleno Campo de Calatrava, una de las regiones geopolíticas y volcánicas más singulares de la península ibérica. Se trata de una auténtica tierra de volcanes dormidos.

Aunque su actividad cesó hace miles de años, el subsuelo sigue latiendo con fuerza, regalando un paisaje salpicado de antiguos cráteres, lagunas efímeras de origen magmático y una fertilidad agrícola excepcional que da origen a productos tan célebres como la Berenjena de Almagro.

De este modo, Bolaños de Calatrava se consolida como un destino único. Un rincón donde el misticismo de los reyes de la Reconquista, el misterioso magnetismo de los volcanes y la sencillez de un pueblo de interior se unen para ofrecer el descanso perfecto a figuras como Fran García, quien demuestra que, por muy alto que se vuele, siempre se regresa a la tierra que te vio nacer.