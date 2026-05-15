La vida de Jesús Navas, 40 años, fuera del fútbol: transforma un patrimonio rural en un hotel rústico para celebraciones

La retirada de los terrenos de juego de una leyenda del fútbol español no implica el fin de su actividad. A sus 40 años, Jesús Navas afronta una nueva e ilusionante etapa vital alejado de los estadios, pero firmemente arraigado a su tierra natal.

El palaciego ha canalizado su espíritu competitivo y su visión de futuro hacia el sector turístico y empresarial, liderando un ambicioso proyecto que combina la recuperación del patrimonio andaluz con el sector de los eventos de lujo.

El epicentro de esta nueva faceta es la Hacienda Meñaca, una joya arquitectónica de finales del siglo XVII que el exfutbolista adquirió en 2024. Ubicado estratégicamente en el término municipal de Dos Hermanas, muy cerca de Los Palacios y Villafranca, este antiguo caserío agrícola está viviendo una profunda transformación.

Navas ha obtenido la luz verde definitiva del Ayuntamiento sevillano para reconvertir este suelo rústico en un complejo hotelero y un espacio exclusivo para celebraciones multitudinarias, tales como bodas y eventos corporativos.

La Hacienda Meñaca no es un inmueble cualquiera; respira la historia viva de Sevilla. Vinculada en sus inicios a la Compañía de Jesús y posteriormente propiedad de la célebre familia Pickman, la finca destaca por su inconfundible valor patrimonial.

Jesús Navas durante la celebración del pase a la final de la Eurocopa. EFE.

Su elemento más icónico es un torreón almenado catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), que preside un entorno jalonado por patios tradicionales, antiguas almazaras de aceite y fachadas cargadas de misticismo.

El proyecto de Jesús Navas persigue el máximo respeto por la esencia arquitectónica original. Las obras de adecuación y restauración paisajística buscan integrar las comodidades de un alojamiento rural moderno en un entorno rodeado de olivos, vegetación autóctona y elementos tradicionales restaurados.

El objetivo es claro: posicionar la hacienda como un referente del turismo rústico de alta gama en la provincia de Sevilla.

Con una fortuna estimada que respalda esta inversión privada, el ex lateral del Sevilla FC y de la selección española consolida su estabilidad financiera fuera de los campos. Aunque la fecha de inauguración oficial del hotel rural se mantiene en reserva, las tramitaciones municipales ya garantizan el interés público y social de la obra.

Con 40 años recién cumplidos, la vida de Jesús Navas demuestra que el éxito, la elegancia y el compromiso con la tierra continúan intactos mucho más allá del pitido final.