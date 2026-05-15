El casting de 'los 26 de España' a un mes del debut en el Mundial: la recta final para despejar las dudas de Luis de la Fuente

Un mes exacto queda para que España debute en el Mundial más amplio de la historia. Cabo Verde espera entre la ilusión por el debut y el temor a una de las grandes aspirantes al título, una favorita que tiene encarrilada pero no definida la lista de 26 convocados.

Luis de la Fuente ya tiene su prelista, pero de ese abanico de 55 futbolistas que alberga en su mente el seleccionador todavía debe hacer una buena criba. Irán la mitad a la Copa del Mundo.

Los hay fijos como Unai Simón, Cucurella, Pedri u Oyarzabal. Los hay lesionados por los que se esperará hasta el último momento como Lamine Yamal o Nico Williams.

Luis de la Fuente, antes del partido entre España y Serbia. EFE

Y están los que mantendrán la ilusión hasta el último momento de poder subirse al avión a tiempo. La eterna duda de Joan García, que cada vez parece más clara, pondrá ese punto de morbo que nunca falta a la decisión final.

Hace tiempo que el casting comenzó, pero ahora ya está en su recta final y en realidad son pocos los nombres que todavía bailan en la cabeza de Luis de la Fuente.

La portería y Joan García

La portería, ese gran quebradero de cabeza que ha perseguido a Luis de la Fuente durante los últimos meses. Y no por bajo rendimiento de los guardametas, sino precisamente por lo que apretaba Joan García desde fuera.

El debate por la no convocatoria del portero del Barça se volvió cada vez más crudo hasta que en la anterior lista De la Fuente decidió contar con él. A última hora, pero a tiempo, en realidad, de hacerse un hueco entre los 26 definitivos.

Joan García, con la Selección EFE

El catalán apunta a ser uno de los tres porteros de España en Estados Unidos, México y Canadá, aunque en ningún caso sería el titular en la portería. Más bien la tercera elección.

Unai Simón tiene su sitio fijo en la convocatoria y en la alineación de Luis de la Fuente. El del Athletic cuenta con la confianza ciega del riojano y será el titular de España en el Mundial.

El gran año de David Raya le hará ganarse también un hueco entre los elegidos. El sacrificado en este caso sería Alex Remiro, el único movimiento de piezas que alteraría el orden establecido en los últimos tiempos.

Dudas con los centrales

En la defensa hay nombres inamovibles y que han sido de la confianza de Luis de la Fuente en los últimos tiempos.

En el lateral derecho Marcos Llorente llega como un avión a este tramo final de la temporada, y Pedro Porro también tiene muchas opciones de estar entre los 26 elegidos.

En el lado contrario, los dos laterales izquierdos no admiten discusión. Cucurella ya demostró en la pasada Eurocopa que una pieza indispensable para el equipo, y Grimaldo ofrece las garantías necesarias para tomar la alternativa en cualquier momento.

Donde no están tan claros los cromos es en el puesto de central. Laporte, Cubarsí y Huijsen parecen tener su hueco asegurado, y a partir de ahí se abre el abanico. Le Normand ya no fue convocado en la última lista, lo que anticipa un cambio de dinámica.

Eric García o Marc Pubill con una buena trayectoria este curso aspiran a llamar la atención de Luis de la Fuente y formar parte de la lista final.

El talento en el centro del campo

La línea del centro del campo sigue siendo la más talentosa de España. Es marca de la casa, y en este Mundial la Selección seguirá siendo objeto de envidia de muchos rivales.

No hay muchas dudas sobre el núcleo duro del equipo en esta zona. Un Balón de Oro como Rodrigo será el ancla, Pedri pondrá la magia que necesitará el equipo en cada momento y Zubimendi la jerarquía.

A partir de aquí, Luis de la Fuente tiene una vela puesta por Mikel Merino para que llegue a tiempo de estar en el Mundial.

Dos jugadores del Barça esperan la llamada del seleccionador. Uno es Fermín, que ha firmado una temporada soberbia y parece claro merecedor de un puesto. El otro es Gavi, que sigue cogiendo ritmo tras su lesión y siempre ha sido del agrado de Luis de la Fuente.

Fabián Ruiz también cuenta con serias aspiraciones de estar en la Copa del Mundo, y otros como Olmo, un habitual, Baena o hasta Pablo Barrios, con quien se han cebado las lesiones, también reclaman su hueco.

La pólvora de España

El ataque de la Selección va a llegar, cuanto menos, seriamente mermado al Mundial. Tocado o descansado, según se mire, porque dos piezas fundamentales se encuentran ahora mismo lesionadas y no jugarán más en lo que queda de temporada.

Lamine Yamal y Nico Williams, las dos grandes sensaciones de la pasada Eurocopa, las dos grandes armas de la Selección, llegarán muy justos al Mundial, pero llegarán. Está claro que De la Fuente esperará por los dos hasta el último momento, e incluso podrían perderse el primer partido por no estar todavía a punto.

Hay otro que es inamovible y de relevancia indiscutible como es Mikel Oyarzabal. El autor del gol del triunfo en la final de la pasada Eurocopa es una pieza de valor incalculable para España y, sin duda, estará en el Mundial.

Falta la referencia de un '9' puro, pero es cierto que esta Selección ha aprendido a vivir sin un ariete fijo a la perfección. No obstante, De la Fuente llevará un perfil así y Borja Iglesias tiene muchas papeletas de ser el elegido.

Lamine Yamal celebrando un gol con la Selección. Europa Press

Ferran Torres también sueña con subirse al avión con el resto de sus compañeros, mientras que se espera alguna sorpresa de última hora como podría ser Moleiro. El jugador del Villarreal ha firmado una gran temporada y eso le ha puesto en el radar del seleccionador.

Otros como Yéremy Pino, Víctor Muñoz o Jesús Rodríguez también han pasado por las manos de De la Fuente y, por qué no, aspiran a ser uno de los últimos en sumarse a la lista para aportar en el ataque.

La cuenta atrás ya no tiene remedio y en un mes España estará debutando en el Mundial ante Cabo Verde. Varios días antes se acabarán las dudas y Luis de la Fuente se habrá decantando por sus 26 hombres de máxima confianza.