El éxito de Leo Messi lejos del fútbol: su última compra en Barcelona está valorada en 11,5 millones de euros

La última compra de Leo Messi en una exclusiva zona de Barcelona EE

Leo Messi suma un nuevo activo inmobiliario a su creciente imperio empresarial con la adquisición de las antiguas galerías comerciales Via Wagner, ubicadas en el exclusivo entorno del Turó Park de Barcelona, por un importe de 11,5 millones de euros.

La operación, ejecutada a través de su sociedad cotizada Edificio Rostower Socimi, representa un ambicioso proyecto de recuperación de un espacio que llevaba más de tres décadas en el abandono.

Las galerías Via Wagner cerraron sus puertas definitivamente en 1993 tras convertirse en un laberinto administrativo y jurídico con 87 locales repartidos entre múltiples propietarios con intereses divergentes.

Esta compleja fragmentación de la propiedad condenó al edificio a un prolongado letargo que lo mantuvo al margen del desarrollo comercial de una de las zonas más cotizadas de Barcelona, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

El inmueble, con una superficie total de 4.000 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, había despertado el interés de diversos inversores institucionales y family offices por su privilegiado enclave y su valor patrimonial.

El vendedor del activo, el private office barcelonés Santomera Bay de Alejandro Alcaraz, invirtió años en consolidar la propiedad del edificio.

Este proceso, iniciado en 2017, concluyó en 2025 cuando la firma adquirió el 30% restante del inmueble tras negociar con cerca de un centenar de propietarios diferentes, completando una inversión total de 10 millones de euros.

Leo Messi, con el Inter Miami de la MLS Reuters

Según informó Santomera Bay, el activo "había despertado el interés de los principales family offices e inversores institucionales, así como de múltiples operadores, por su enclave y valor patrimonial, siendo finalmente Edificio Rostower socimi quien se ha adjudicado el proyecto".

El proyecto contempla una rehabilitación completa del edificio, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler de oficinas. Según algunas fuentes, el espacio reformado podría convertirse en sede corporativa para una entidad bancaria.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Edificio Rostower Socimi, que desde enero de 2025 cotiza en el mercado Portfolio Stock Exchange con una valoración de 223,2 millones de euros.

La cartera de Edificio Rostower concentra la mayor parte de sus activos en Cataluña, región donde Messi residió durante más de dos décadas antes de su traslado al PSG en 2021.

Entre sus propiedades destacan seis hoteles MiM gestionados por Majestic en Andorra, Baqueira, Ibiza, Mallorca, Sitges y Sotogrande, además de diversos inmuebles residenciales y comerciales en Barcelona, incluyendo propiedades en el propio distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Con esta nueva adquisición en el Turó Park, considerada la segunda área más cara de Barcelona después del Paseo de Gracia, el campeón mundial con Argentina en 2022 consolida su vínculo empresarial con la ciudad condal.