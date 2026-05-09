Ni La Finca ni Chamartín: las exclusivas zonas de Madrid donde Álvaro Morata suma inversiones de 5,98 millones

En los últimos años, Álvaro Morata ha ocupado titulares por sus inversiones la cadena de croissants Manolo Bakes. No obstante, la popular firma madrileña representa solo una parte del entramado inversor construido por el futbolista.

Hasta hace dos años, el futbolista mantenía, junto a jugadores como Sergio Busquets y Thiago Alcántara, una participación superior al 47% en la sociedad De Boca en Boca 2017 -matriz de la actividad de la conocida cadena de "manolitos"- a través de Arte y Sano Millenium.

A comienzos del 2024, el fondo británico VGO Capital adquirió un 28% de la compañía a uno de sus fundadores y promovió una ampliación de capital que situó la valoración de la empresa en torno a los 60 millones de euros.

La operación provocó la dilución de la participación del grupo de futbolistas, aunque estos conservaron su posición como principales accionistas de la compañía.

Con la nueva valoración y el porcentaje resultante tras la operación, el valor estimado de las acciones en manos de los jugadores rondaría los 25 millones de euros.

El futbolista Álvaro Morata.

No obstante, y pese a que no se conoce públicamente el reparto exacto entre socios, esta inversión constituye solo una parte del patrimonio empresarial levantado por Morata al margen de los terrenos de juego.

El grueso de las inversiones del delantero rojiblanco se concentra en el sector inmobiliario, especialmente en viviendas, locales comerciales y plazas de garaje.

Buena parte de estos activos se canalizan a través de Tamora 2011, su sociedad patrimonial. Constituida en 2011 y administrada inicialmente en solitario por el futbolista, la compañía está gestionada actualmente por Morata y su esposa, Alice Campello, como administradores solidarios, tras la salida del padre del jugador, Alfonso Morata, en 2022.

A través de esta sociedad, el futbolista acumula inversiones valoradas en cerca de 6 millones de euros, según las tasaciones de 2020 reflejadas en las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por este periódico mediante Insight View.

Sus inversiones

Entre los activos figuran un loft con plaza de garaje en Sanchinarro, valorado en 175.000 euros; un local en el número 64 de la calle María de Molina, arrendado a Caja de Ingenieros y tasado en 2,87 millones de euros; un chalet en la urbanización Los Lagos, en Pozuelo de Alarcón, valorado en 1,64 millones; un local en San Lorenzo de El Escorial con un precio estimado de 827.000 euros; y otro inmueble identificado únicamente como "Ricardo Soriano", cuyo valor asciende a 465.000 euros.

Además de Tamora 2011, una de sus filiales, Tamora Housing Investment, controla otras dos propiedades: una vivienda adicional en Sanchinarro con plaza de garaje, valorada en 520.000 euros, y una casa en la zona de Hoyo 10, junto a La Moraleja, tasada en unos 600.000 euros.

En conjunto, el patrimonio inmobiliario del jugador alcanzaría los 7 millones de euros, de acuerdo con las cuentas correspondientes a 2020 y 2021. Ambas sociedades registraron de forma conjunta ingresos cercanos a los 389.000 euros y un beneficio superior a los 88.000 euros.

La actividad inversora de Morata va más allá del ladrillo. Su sociedad patrimonial suma participaciones empresariales valoradas en más de 6 millones de euros. La inversión de mayor peso corresponde a su propia filial Tamora Housing Investment, valorada en 1,89 millones.

A ello se añaden participaciones de medio millón de euros en Coagener, especializada en instalación de placas fotovoltaicas; 400.000 euros en Nine Water; 300.000 euros en LF Property Investments; 210.000 euros en la firma de moda Wynot Brand; y 229.000 euros en la empresa de logística de última milla Mox, a través del fondo Regates y Sainetes.