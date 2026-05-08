El Real Madrid sanciona a Fede Valverde y Tchouaméni con 500.000 euros tras su pelea

Tchouaméni y Valverde, durante un partido del Real Madrid esta temporada.

El Real Madrid comunicó este viernes una histórica sanción de 500.000 euros para Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde tras la pelea que tuvo lugar este pasado jueves en el vestuario.

El club blanco ha tomado cartas en el asunto y después de que en la noche del jueves les abriera un expediente disciplinario, la sanción económica ha sido el castigo que les ha impuesto. Así pues, la trifulca que protagonizaron ambos futbolistas no tendrá consecuencias en lo deportivo.

Como recoge el club, ambos jugadores se han personado hoy ante el instructor del expediente. Y, ahí, "han mostrado su total arrepentimiento y se han disculpado entre ellos".

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

También han trasladado las disculpas a todos los estamentos del club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y quieren hacerlo con la afición. De hecho, el uruguayo ya se dirigió a los seguidores del Real Madrid en el comunicado que publicó en la noche del jueves.

Ambos jugadores han mantenido una conversación después del incidente que terminó con Valverde golpeándose con una mesa y los dos han acabado firmando la paz.

Conscientes de la magnitud de lo sucedido tanto el jueves, cuando comenzaron las fricciones, como, especialmente, el viernes, las partes trataron de reconducir la situación. Lo consiguieron. Y ahora, el club ha actuado.