La rebelión de Vinicius en el momento más complicado de la temporada: el alma de un equipo que se juega el honor

Espanyol

Real Madrid

No es fácil para un equipo como el Real Madrid afrontar este final de temporada sabiendo que ya no hay nada en juego, pero el escudo que los jugadores llevan en la camiseta obliga a darlo todo hasta el último partido y hay un jugador que ha asumido mejor que nadie esa responsabilidad.

Como ya sucediera ante el Alavés y frente al Betis, Vinicius volvió a ver portería ante el Espanyol. Anotó el doblete que le daría la victoria a su equipo y lanzó un mensaje en dirección al otro equipo de la Ciudad Condal. La Liga la tienen prácticamente ganada, sí, pero el alirón deberá esperar.

Los dos goles que marcó en el RCDE Stadium recordaron a su mejor versión. Él mismo sabe que no ha tenido su mejor temporada, pero al menos sigue dando la cara aunque esté ya todo perdido.

🖌️ Es una 𝗢𝗕𝗥𝗔 𝗠𝗔𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔.



Un doblete de Vinicius le da la victoria al Real Madrid en el RCDE Stadium.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/aK7JqGFlEv — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 3, 2026

Solo Harry Kane (24) ha marcado más goles que Vinicius (16) en 2026 entre todas las competiciones de entre todos los jugadores de las cinco grandes ligas de Europa. Sus goles se traducen en puntos y la llegada de Arbeloa al banquillo ha sido su punto de inflexión.

El brasileño ha marcado 15 goles en 23 partidos con el salmantino como entrenador en todas las competiciones, uno más del doble que con Xabi Alonso (7 en 33 encuentros).

Vinicius no se borra

Ante el Espanyol, el partido lo ganó el talento, lo ganó Vinicius. Después de perdonar en la primera parte con un disparo al palo, en la segunda mitad decidió registrar dos obras de arte. En los 82 minutos que le tuvo Arbeloa sobre el terreno de juego marcó dos goles en dos disparos a puerta.

100% de efectividad, un 87% de pases precisos y tres recuperaciones. El compromiso del 7 del Real Madrid es total.

"Es fácil de valorar: ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo dos golazos y siendo el líder en la parcela ofensiva. Siendo una amenaza total, muy agresivo e inteligente. Valiente y constante. Le he reservado un poco porque no quería jugármela a que no estuviese en el Clásico. Gran partido, una vez más. También ayudando al equipo en defensa, algo que le agradezco", se deshizo en elogios hacia él Arbeloa en rueda de prensa.

"Y bueno, lo que llevo diciendo todos estos meses: un jugador fantástico, un líder nato, un compañero al que todos quieren, una gran persona... Muy orgulloso de tenerle como jugador. La verdad es que tengo muchísima suerte", añadió el salmantino.

Vinicius, durante el partido ante el Espanyol. Reuters

Con el doblete firmado ante el Espanyol, Vinicius ha entrado en la lista de jugadores del Real Madrid que han marcado más de 20 goles en cinco temporadas consecutivas. Ahí figuran nombres de la talla de Cristiano Ronaldo, Benzema, Raúl, Di Stéfano, Hugo Sánchez, Puskás y Manuel Fernández 'Pahiño'.

El brasileño ha superado los 124 goles que marcó el gallego en los cinco años que vistió la camiseta del Real Madrid (1948-1953) y se ha convertido además en el 14º máximo goleador en la historia del club blanco. Con sus 126 goles, está a uno de Fernando Hierro.

El brasileño, que había mostrado cierta irregularidad con Xabi Alonso, ha encontrado un punto de inflexión bajo la tutela de Arbeloa. Más allá de los números, lo que más valoran en el club es la sensación de crecimiento en su toma de decisiones y en su lectura del juego.

El jugador ha encontrado en el técnico la misma conexión que tenía con Ancelotti, que en su momento le hizo convertirse en una estrella mundial y en el principal referente ofensivo del Real Madrid. Algo parecido ha ocurrido con Arbeloa, con el que Vinicius ha conectado desde el primer momento. La sintonía es total y eso se ha trasladado al terreno de juego.

El feeling con Arbeloa

Vinicius se ha convertido en el gran aliado del salmantino desde el momento que llegó al banquillo del Real Madrid. El técnico le hizo sentirse importante, le devolvió el papel de protagonista que había perdido y el brasileño ha respondido al máximo a la confianza del técnico.

Su compromiso ha sido absoluto: salvo en Mestalla, donde fue baja por sanción, ha participado en todos los partidos de la 'era Arbeloa', siendo titular en 21 de los 23 partidos (sólo fue suplente ante el Mallorca por descanso) y jugando completos 19 de ellos.

También su rendimiento se ha disparado, siendo el máximo goleador del equipo desde la llegada de Arbeloa, con 13 goles. De los 19 tantos que lleva Vinicius en la temporada, 15 han sido con Arbeloa en el banquillo.

Esa velocidad.

Ese regate.

Esa definición.



🌪️ 𝑳𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒖𝒔 en el triunfo del Real Madrid ante el RCD Espanyol. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3xQduOtBjn — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 3, 2026

El brasileño, desde la gran conexión que ha tenido con el técnico, ha recuperado su versión estelar. Con Mbappé fuera de combate durante algunos partidos, Vinicius se echó el equipo a la espalda.

Vini vuelve a ser el jugador que quería recuperar el club a toda costa y a pesar del complicado momento que atraviesa el equipo disputando el último mes de competición sin nada en juego, el brasileño está dando la cara.