Marcelino no seguirá en el Villarreal: el club anuncia su salida tras certificar la clasificación a la Champions

El técnico asturiano no renovará con el 'Submarino Amarillo' su contrato, que termina el 30 de junio.

El Villarreal ha hecho oficial este lunes la salida de Marcelino García Toral al término de la presente temporada.

El técnico asturiano cierra así su segunda etapa al frente del submarino amarillo justo después de haber logrado un hito histórico: clasificar al equipo castellonense para la Champions League por segundo año consecutivo, algo que nunca antes había conseguido el club en sus 98 años de historia.

La noticia, aunque esperada desde hace semanas, se ha confirmado mediante un comunicado oficial publicado por la entidad grogueta tras sellar matemáticamente el billete europeo el pasado sábado con una contundente goleada por cinco a uno ante el Levante en el estadio de la Cerámica.

El Villarreal marcha actualmente tercero en la clasificación de La Liga con 68 puntos, a cinco del cuarto clasificado, el Atlético de Madrid.

El divorcio entre club y entrenador venía fraguándose desde principios de año. Según diversas fuentes, el desencuentro se produjo en una reunión clave celebrada el pasado 2 de febrero entre Marcelino y Fernando Roig Negueroles, máximo accionista del club.

En aquel encuentro, la directiva ofreció al técnico una renovación de únicamente una temporada adicional, propuesta que el asturiano rechazó al considerar que su proyecto merecía un compromiso de al menos dos años más.

La falta de entendimiento precipitó una decisión que ambas partes acordaron mantener en silencio hasta asegurar el objetivo deportivo prioritario.

Marcelino García Toral, en un partido del Villarreal EFE

En las últimas semanas, el propio Marcelino había dejado caer en diversas comparecencias públicas que su futuro estaba decidido.

Tras la goleada al Levante que certificó la Champions, el entrenador declaró en Movistar: "Hay que seguir unos tiempos y vienen marcados por el mutuo acuerdo. Está todo muy claro desde hace tiempo". Sus palabras confirmaban lo que ya era un secreto a voces en el entorno del club.

La trayectoria de Marcelino en el Villarreal ha sido excepcional en términos estadísticos. El técnico finalizará su ciclo habiendo dirigido 298 partidos oficiales entre todas las competiciones, convirtiéndose en el entrenador con más encuentros en la historia de la entidad y superando la marca que ostentaba el chileno Manuel Pellegrini.

De esos casi trescientos partidos, registra 145 victorias, también récord absoluto del club. Entre sus logros más destacados figuran el ascenso a Primera División en 2013, cinco clasificaciones europeas, las semifinales de la Champions League alcanzadas en 2016 y las semifinales de Copa del Rey en 2015.

El Villarreal tiene favorito para ser su sustituto. Es Íñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, quien parece que tomará las riendas del proyecto a partir del próximo curso. El técnico navarro, de 37 años, termina contrato con el conjunto madrileño el próximo 30 de junio, lo que facilitaría su incorporación sin necesidad de indemnización.

El anuncio oficial de su llegada, sin embargo, podría demorarse algunas semanas debido a que el Rayo todavía está peleando por clasificarse para la Conference League.

El club ha anunciado que rendirá un homenaje especial a Marcelino en el último partido de Liga, que disputará ante el Atlético de Madrid en el estadio de la Cerámica.

Será una jornada festiva en la que el 'Submarino amarillo' celebrará con su afición la consecución del billete para la Champions mientras despide a uno de los técnicos más exitosos de su historia.