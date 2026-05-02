El regreso a las rotaciones ante el Valencia: el plan de Simeone que saca de quicio a los equipos que luchan por la salvación

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Nico González ante el Elche. Europa Press

Primero sucedió ante el Barça, luego ante el Sevilla, por último ante el Elche y hoy ante el Valencia se volverá a repetir la misma historia: el 'equipo B' del Atlético de Madrid saltará al terreno de juego de Mestalla.

Es la estrategia que ha seguido Simeone en este último mes de competición para que sus jugadores pudieran llegar bien físicamente al 'Tourmalet' de la Champions y la Copa del Rey. Sin opciones de pelear por La Liga, el Cholo se ha centrado en las únicas competiciones donde han llegado vivos a abril.

La Real Sociedad les privó de levantar un título cinco años después tras imponerse en la tanda de penaltis, aunque el plan diseñado por el argentino estaba dando resultado en la máxima competición continental.

Hasta 6 jugadores teóricamente no titulares fueron de la partida en el encuentro liguero ante el Barça antes de verse las caras en la vuelta de los cuartos de final de la Champions; cuatro jugadores del filial fueron de la partida ante el Sevilla en un once en el que solo estuvieron Musso, Pubill, Baena y Sorloth como caras reconocidas.

Mientras que ante el Elche se repitió la tendencia con las presencias de Julio Díaz, Lenglet, Javier Boñar, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza y Yhiago Almada. Tres partidos con 'suplentes', tres derrotas.

¿El resultado? A cinco puntos del Villarreal en la lucha por el tercer puesto y a 25 del Barça a falta de cinco jornadas aún por disputar.

El descenso, al rojo vivo

Que Simeone haya decidido tirar La Liga de esta forma está teniendo importantes daños colaterales entre los equipos implicados en el descenso: Oviedo, Levante, Mallorca, Alavés, Girona, Espanyol, Valencia y Rayo Vallecano.

A excepción del Barça, Sevilla y Elche se han llevado una victoria ante el Atlético de Madrid que, con los titulares, posiblemente no se llevarían. Ese es el malestar de los equipos que están en la zona baja de la clasificación.

Simeone, en el banquillo del Atlético de Madrid. Reuters

De hecho, se ha llegado a hablar hasta que el Atlético de Madrid está adulterando la competición. Algo que se le llegó a preguntar a Simeone en la rueda de prensa previa al último encuentro liguero ante el Athletic Club.

El Cholo, cuestionado por la visión de que su equipo adultera LaLiga, fue tajante: "¿Qué les diría a los que me critican por ello? Que mi expectativa es competir en las tres competiciones hasta el final y que nos faltan dos partidos para poder jugar todos los partidos que se pueden jugar en el año".

Con la vuelta de la semifinal de la Champions ante el Arsenal en ciernes, Simeone ha decidido llevar hasta nueve canteranos a Valencia, otro de los clubes que luchan por no descender.

El Atlético de Madrid realizará rotaciones masivas en Mestalla. Prueba de ello, es que de la primera plantilla solo se lleva a 15 futbolistas. Una lista en la que ha decidido reservar a dos jugadores para que puedan estar disponibles el martes en el Emirates Stadium.

Por ese motivo ha dejado fuera tanto a Marcos Llorente como a David Hancko. Ambos realizaron trabajo individual en el entrenamiento previo. El resto de las ausencias eran las esperadas con Pablo Barrios y Nico González lesionados.

Los dos se han quedado en Madrid junto a Giménez, Sorloth, Julián Alvarez y Giuliano. No obstante, todos ellos se espera que puedan estar el martes en Londres para medirse al Arsenal.

¡Estos son los jugadores rojiblancos citados para el Valencia-Atleti! 👇 pic.twitter.com/qHbdepoFgm — Atlético de Madrid (@Atleti) May 1, 2026

De este modo, el Cholo ha tenido que completar la lista con nueve canteranos. Para la portería como es habitual ha llamado a Esquivel, para la zaga a Boñar, Puric, Dani Martínez y Julio Díaz, para la medular a Iker Luque, Morcillo y Rayane, y por último para la delantera estará Cubo.

Una convocatoria en la que de la primera plantilla estarán Musso y Oblak para el arco; Ruggeri, Lenglet, Molina, Pubill y Le Normand para la defensa; Mendoza, Cardoso, Koke, Baena, Almada, Vargas y Lookman para el centro del campo; y para la delantera estará Griezmann.

El Atlético va a Valencia con lo justo. Y no solo porque el martes hay una cita trascendental contra el Arsenal, sino porque en la víspera del partido de Mestalla ya hay unos cuantos rojiblancos al límite. Y ante eso, Simeone dejó una reflexión.

La plantilla, al límite

No todo son las rotaciones por guardar y dosificar. Sin Champions, el equipo también estaría limitado para afrontar el partido de este sábado.

"Aunque no hubiera partido el martes, Julián posiblemente no habría llegado al sábado, Sorloth no habría llegado al sábado, Barrios no habría llegado, Giuliano, Giménez…", se lanzó a enumerar el técnico cuando, en la rueda de prensa, se le preguntó si el estado físico de la plantilla era su gran quebradero de cabeza.

Julián salió del partido ante el Arsenal cojeando por unos problemas en el tobillo, Giuliano fue cambiado en el descanso también por molestias y Sorloth, sobrecargado, ni siquiera saltó al campo.

Una larga lista de contratiempos más allá de que, efectivamente, después de visitar Mestalla toca hacerlo en el Emirates.

Los jugadores del Atlético de Madrid aplauden a su afición tras el empate ante el Arsenal. EFE

Ahora, gran parte de los esfuerzos se centran en recuperar a tiempo a Julián Alvarez, Sorloth y Giuliano. Los tres, como ya avisó el técnico, no están disponibles ni lo habrían estado aunque el martes no hubiera partido.

Sobre las rotaciones, reconoció que "me lo pide la forma de los jugadores. Ya decíamos recién de los chicos que el otro día acabaron con molestias. Evidentemente vamos a ir por el lado que esté la gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa".

Con el objetivo de la clasificación a la Champions vía Liga por decimocuarto año seguido casi hecho, la prioridad absoluta e inequívoca es el Arsenal.