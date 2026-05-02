La nueva vida de Özil, 37 años, fuera del fútbol: metido en los eSports, marca de ropa e inversor de un equipo mexicano

La retirada del fútbol profesional no ha supuesto un adiós a la actividad para Mesut Özil, sino más bien el inicio de una nueva etapa marcada por los negocios y la diversificación.

El exjugador del Real Madrid y del Arsenal ha sabido trasladar su visión dentro del campo al mundo empresarial, donde ha construido un entramado de inversiones en sectores muy variados.

Uno de los pilares de su nueva vida está en los eSports. Özil no solo ha mostrado interés por este sector en auge, sino que ha dado un paso más al fundar su propio equipo y desarrollar incluso un centro de entrenamiento específico en Alemania.

Esta apuesta refleja su intención de posicionarse en una industria que sigue creciendo a nivel global y que conecta especialmente con las nuevas generaciones.

Paralelamente, el alemán ha impulsado su faceta como empresario textil con la creación de su propia marca, M10. Lanzada en 2015, esta firma incluye ropa deportiva y botas de fútbol, y nació con una ambición clara, competir con los gigantes del sector.

Özil posando. Redes Sociales

La expansión de este negocio no se ha limitado a la ropa. Bajo el paraguas de M10, Özil también ha desarrollado productos como sus propias ropas con precios más que asequibles y, ha explorado nuevas líneas como colecciones de joyería o sus propias criptomonedas, aunque este proyecto no tuvo éxito y actualmente no están en el mercado.

Más allá de la moda y el entorno digital, el centrocampista ha apostado por el mundo del deporte desde el punto de vista empresarial. En este sentido, destaca su entrada en la propiedad del Club Necaxa, conjunto de la liga mexicana del que adquirió acciones junto a otros inversores internacionales.

Esta operación no solo refuerza su vínculo con el fútbol, sino que también evidencia su interés por expandir su influencia en mercados emergentes.

Su cartera de negocios no termina ahí. Özil también ha invertido en una cadena de cafeterías en expansión, una clínica deportiva en Londres junto a excompañeros y un laboratorio de suplementos nutricionales. A ello se suman participaciones en empresas de cosmética y colaboraciones comerciales en diferentes sectores, lo que dibuja un perfil empresarial amplio y diversificado.

De esta manera, el que fuera uno de los centrocampistas más talentosos de su generación ha sabido reinventarse lejos de los terrenos de juego. Su nueva vida no gira en torno a asistencias o goles, sino a inversiones estratégicas, marcas propias y proyectos globales que consolidan su presencia más allá del fútbol.