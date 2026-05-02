La nueva vida de Míchel Salgado más allá del fútbol: base en Dubái, negocios inmobiliarios e impulsor de talento

Míchel Salgado, el legendario lateral derecho del Real Madrid, colgó las botas en 2012 tras una carrera brillante en el Celta de Vigo y también en la Premier League con el Blackburn Rovers.

Con más de 500 partidos en la élite y títulos como La Liga y la Champions League, el gallego nacido en As Neves (Pontevedra) no se alejó del fútbol.

Su nueva vida en Dubái lo ha convertido en un referente como entrenador, impulsor de academias de formación y empresario con negocios inmobiliarios. Esta transformación inspira a exjugadores que buscan reinventarse en Oriente Medio.

Tras retirarse, Salgado abrazó los banquillos con pasión. En 2024 firmó como entrenador de la selección Sub-15 de Arabia Saudí, demostrando su expertise en la formación de talentos jóvenes.

Previamente, dirigió la sección de fútbol en la Ciudad Deportiva de Dubái y asumió roles como director deportivo en el Pafos FC de Chipre. Su enfoque disciplinado, heredado de la cantera madridista, lo posiciona como mentor ideal en un fútbol emergente.

Esta etapa como entrenador no solo mantiene vivo su amor por el deporte, sino que lo vincula a su familia: sus hijos juegan en las selecciones inferiores de Emiratos Árabes Unidos, uno incluso renunciando a España para representar a los emiratíes.

Impulso a academias de formación

Uno de los pilares de su post-fútbol son las academias de fútbol. En 2013 fundó las Spanish Soccer Schools (SSS) en Dubai Sports City, bajo su supervisión directa.

Estas escuelas, inauguradas el 15 de septiembre de ese año, forman a niños de 5 a 16 años en el estilo español de posesión y pase, con técnicos ex del Real Madrid y Atlético. Han atraído a miles de alumnos, exportando la metodología que llevó a España al Mundial y la Eurocopa.

Salgado las describe como un "puente cultural" entre España y Dubái, combinando fútbol con valores como la disciplina. Hoy, siguen activas, con él como embajador, y han crecido hasta incluir viajes y sesiones semanales para más de 1.000 niños.

Negocios inmobiliarios

Dubái es el epicentro de su reinvención desde 2013, cuando la crisis española lo impulsó a Oriente Medio. Allí, entre rascacielos, se ha establecido como empresario.

Además de fútbol, incursionó en negocios inmobiliarios: en España, participó en proyectos como Salsanz Inversiones SL con Valeri Karpin, desarrollando urbanizaciones en Vigo y Coruxo, aunque con altibajos judiciales por deudas.

En Dubái, su visión global lo lleva a inversiones en restauración -socio de Gadea Group con marcas como No Mames Wey- y propiedades, aprovechando el boom emiratí. "Dubái es un laboratorio de futuro", afirma, adaptándose con visión a largo plazo.

Legado y futuro de Míchel Salgado

A sus 50 años, casado con Malula Sanz (hija de Lorenzo Sanz), Salgado equilibra familia, fútbol y negocios.

Su hijo mayor sigue sus pasos en Emiratos, mientras él compagina entrenamientos con empresas. Esta "segunda vida" en Dubái -de As Neves al Golfo- ejemplifica el éxito post-deportivo.

Ambos hijos juegan en las categorías inferiores del país asiático y parece que han cerrado las puertas a poder representar a España en el futuro.