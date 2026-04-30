Ya es oficial: Michael Jackson será el entrenador de este club de la Premier League hasta final de temporada

El Burnley ha tomado una decisión drástica tras descender matemáticamente de la Premier League. El club inglés ha conseguido solamente 20 puntos en 34 partidos, unos datos que le condenan a jugar la temporada que viene en la Championship.

Por esto, hizo pública la destitución de Scott Parker como técnico del primer equipo pocos días después de perder contra el Manchester City en una derrota que suponía el descenso. Ahora asumirá el puesto Michael Jackson, un entrenador que ya conoce al equipo y cómo trabaja.

Paradójicamente, el técnico inglés abandona el club apenas un año después de haber firmado una de las mejores temporadas de su historia reciente. En la campaña 2024-25, logró el ascenso con cifras récord en la Championship, incluyendo una racha histórica de partidos invictos y un rendimiento defensivo sobresaliente.

Club Statement: Scott Parker



Scott Parker has left his position as Head Coach of Burnley Football Club by mutual consent. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 30, 2026

Una proeza que habitúa a hacer Scott Parker, que ya suma tres ascensos a la máxima liga inglesa, con el Fulham en 2019, con el Bournemouth en 2021 y la última, con el Burnley en 2025. Sin embargo, nunca ha conseguido consolidarse en la Premier como entrenador.

Jackson será el entrenador de manera interina hasta el final de temporada. Un rol que anteriormente ejerció en 2020 en una situación similar a la que está viviendo el equipo actualmente.

Walker con el brazalete de capitán del Burnley. Europa Press

Su nombramiento responde a una solución de urgencia mientras el club inicia la búsqueda de un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada, en la que el objetivo será regresar cuanto antes a la Premier League.

Sin embargo, esta noticia está dando la vuelta al mundo por culpa del nombre del entrenador, el mismo que el del famoso 'rey' del pop. Un dato que además coincide con el reciente estreno de la película del cantante, hace unos pocos días. Provocando que la repercusión sea aún mayor.

El eco mediático ha convertido un relevo habitual en una historia viral, mezclando fútbol y cultura popular. Mientras tanto, en el Burnley se centran en reconstruir el proyecto para volver a conseguir capacidad de competir y volver a estar el año que viene en la Premier League.