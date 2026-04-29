Ni Múnich ni Berlín: la inversión de 10 millones de euros de Manuel Neuer en su casa con garaje para 8 coches

Neuer, en el partido ante el PSG de Champions League. EFE

Manuel Neuer, el legendario portero del FC Bayern Múnich y capitán de la selección alemana, no solo brilla en el campo con su innovador estilo de "portero líbero".

Ganador de la Champions League en 2013 y 2020, del Mundial 2014 y múltiples Bundesligas, el guardameta de 40 años invierte su fortuna en propiedades exclusivas.

Su residencia, una impresionante villa apodada Glaspalast en Tegernsee, encarna el lujo alpino bávaro. Ubicada en el Leeberg, a 60 km al sur de Múnich, ofrece vistas espectaculares al lago Tegernsee, rodeada de montañas y prados verdes.

Esta zona premium, con precios por m² superiores a 20.000 euros, atrae a celebridades por su privacidad y naturaleza idílica.

Construida entre 2015 y 2016, la villa costó alrededor de 10 millones de euros, una inversión que Neuer justificó por su diseño innovador.

Los gastos cubrieron estabilización del terreno en la ladera del monte, esencial por riesgos de deslizamientos, y una fachada de cristal panorámico que ilumina los interiores con luz natural.

La estructura de varios pisos en estilo moderno alpino abarca cientos de metros cuadrados, con piscina interior climatizada, spa completo con sauna y baño de vapor, y piscina infinita exterior que parece fusionarse con el lago.

El garaje subterráneo para 8 vehículos de alta gama -incluyendo probablemente sus coches deportivos- añade practicidad a este oasis. Hoy, con la revalorización inmobiliaria en Tegernsee, su valor supera los 13-14 millones de euros.

La reforma del Forsthaus Valepp

Cerca de su villa, Neuer copropietario (50%) del Forsthaus Valepp, un histórico gasthaus entre Tegernsee y Schliersee. La sanierung, completada en 2024 tras años de disputas, costó unos 5-6 millones de euros, compartidos con el empresario Johannes Rabl bajo un erbpacht de 99 años con el Estado bávaro.

Este monumento protegido, antes en ruinas, ahora luce renovado con estancias tradicionales, 12 habitaciones, dos apartamentos, biergarten y sala para eventos.

Neuer lo ve como "proyecto del corazón", priorizando autenticidad bávara sin lujos excesivos: e-bikes, colmenas y jardín campesino. Abierto al público, genera interés por su conexión con el futbolista, aunque Neuer no ejerce de wirt diario.

Un portero distinto

Desde Schalke 04 al Bayern en 2011, Neuer revolucionó la portería con salidas agresivas, ganando 11 Bundesligas y el Balón de Oro al mejor portero FIFA.

Lesionado en 2025, sigue siendo pilar del equipo de Vincent Kompany. Casado con Nina Neuer, equilibra fútbol y familia en este retiro alpino, ideal para recuperación y privacidad. La villa no solo refleja su éxito -patrimonio neto estimado en 50 millones-, sino su apego a Baviera.

Ahora, se juega el pase a la final de la Champions League en la eliminatoria de semifinales ante el PSG. El conjunto alemán deberá remontar en el partido de vuelta donde las paradas de Neuer pueden tener un papel fundamental.