El Barça no baja la guardia en la trabajada victoria ante el Getafe y ya hace cuentas para celebrar el alirón por el título de La Liga

Los jugadores del Barça celebran el gol de Rashford ante el Getafe. EFE

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La Liga ya se está empezando a teñir de azulgrana. El Barça ha hecho los deberes en una visita siempre complicada como es la de Getafe y ha sumado una nueva victoria que puede ser definitiva en la lucha por el título [Narración y estadísticas con la victoria del Barça ante el Getafe].

Once puntos le sacan al Real Madrid y tan solo quedan quince por jugar. No suelta el pie del acelerador un conjunto azulgrana que a pesar de las dudas al comienzo de la temporada, está demostrando ser el equipo más regular del campeonato.

A pesar de la victoria, no se divirtió el líder en el Coliseum, pero aun así se marchan con los tres puntos. Y es que los de Hansi Flick volvieron a tener la cita anual con el dentista, porque al final enfrentarse al equipo que dirige Bordalás en el feudo azulón es eso, un auténtico dolor de muelas.

Fermín López celebra el gol marcado ante el Getafe. Reuters

El ritmo lento de juego, las interrupciones, el calor y la falta de ideas ante un equipo muy bien replegado atrás fueron los factores que hicieron que el Barça sufriera para llevarse el partido a su terreno.

Renunció el Getafe a llevar la iniciativa en el partido y el conjunto azulgrana monopolizó la posesión, aunque cuando llegaban a tres cuartos ya no encontraban la forma de desatascar la telaraña que había tejido el equipo madrileño.

Las ocasiones llegaban a cuentagotas y los de Bordalás así se encuentran muy cómodos. Todo lo contrario a los de Hansi Flick.

El Barça echó mucho de menos a Lamine y a Raphinha. Sin el regate, el desborde y el desequilibrio que acostumbran a ofrecer sus dos extremos, Rooney Bardghji y Fermín López tuvieron la difícil misión de hacer que sus bajas se notaran lo menos posible.

Un tiro a puerta, un gol

Precisamente ambos tuvieron las mejores ocasiones del partido. El primero conectó una gran pared con Koundé en el área, pero buscó cruzarla con fuerza en vez de buscar el interior y se le marchó fuera. En el minuto 36 llegó la ocasión más clara del partido.

Cuando el Barça se dirigía a marcharse al descanso sin haber hecho ningún remate a puerta -algo que no ocurría desde mayo de 2023 ante Osasuna-, Fermín rompió la igualdad en el marcador.

Le robó el balón Cubarsí a Mario Martín en el medio del campo y con la defensa azulona desajustada, Pedri vio el pase perfecto para que el onubense se plantara mano a mano ante David Soria.

Fermín López bate a David Soria.

El mediapunta del Barça hoy extremo, cruzó el balón ante la salida del portero del Getafe y mandó el balón a la cazuela en el primer tiro a puerta de la primera parte. En el 45', sobre la bocina, los azulgranas daban un paso de gigante.

Porque si bien durante toda la primera parte tuvieron el balón hasta tener un 78% en la posesión, en ningún momento asediaron a los de José Bordalás, quienes no sufrían en exceso ante las ofensivas azulgranas.

Si a Soria poco le inquietaban, a Joan García menos. El de Sellent fue un mero espectador de un partido a las cuatro de la tarde donde las ocasiones y el buen juego brillaban por su ausencia.

No le gustó nada a Hansi Flick lo que estaba viendo sobre el terreno de juego a pesar de irse al descanso por delante en el marcador. No hizo cambios el alemán y si el mensaje en el vestuario fue meterle más intensidad, algo surgió efecto.

Del 1-1 al 0-2

En la reanudación, el Bordalás movió fichas con la entrada de Luis Vázquez y Kiko Femenía. Y, de primeras, se encontró con dos oportunidades: disparo de Dani Olmo que despejó Soria y cabezazo de Koundé que se marchó fuera.

La amenaza de la sentencia era más evidente que un posible empate. Y más cuando apareció De Jong, que sacó del campo a Gavi.

Entre el jugador neerlandés y Pedri, durmieron el partido. El Barcelona controló el choque, defendió bien el juego directo del Getafe y los minutos fueron pasando como una losa para el conjunto azulón, que besó la lona definitivamente justo cuando acarició el empate.

👀 El Getafe tuvo el empate justo antes del gol del Barça.



El centro de Satriano que se paseó por el área.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/THEGQIVcCc — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 25, 2026

A falta de un cuarto de hora, Davinchi puso un centro espectacular desde la banda izquierda. Satriano recogió la pelota dentro del área, la puso al corazón del área y Cubarsí, en el último instante, se la rebañó a Mario Martín casi bajo la línea.

El rebote cayó al borde del área en las botas de Lewandowski, que lanzó a la carrera a Rashford. Inalcanzable para Djené, el inglés batió a Soria y echó el telón al partido y, ya de paso, a la Liga.

El Getafe pasó de acariciar el empate a recibir la sentencia. Y el Real Madrid, desde la distancia, hincó la rodilla. El Barcelona superó uno de sus obstáculos más complicados, triunfó y el título es suyo.

Ficha técnica del partido:

0.- Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené (Abqar, min. 76), Duarte, Boselli (Kiko Femenía, min. 46), Davinchi (Sancris, min. 76); Mario Martín, Milla, Arambarri (Kamara, min. 81); Birmancevic (Luis Vázquez, min. 46) y Satriano.

2.- Barcelona: Joan García; Koundé (Araujo, min. 60), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi (De Jong, min. 60), Pedri (Casadó, min. 88), Bardghji (Rashford, min. 60), Fermín (Balde, min. 82); Dani Olmo y Lewandowski.

Goles: 0-1, min. 45: Fermín; 0-2, min. 75: Rashford.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Koundé (min. 20), Gavi (min. 39) por parte del Barcelona y a Djené (min. 63) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 11.000 espectadores.