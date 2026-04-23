El lío Iglesias - Oyarzabal y lo que pasó después: "Se ha tapado la boca para meterse con mi mujer, no ha tenido huevos"

El Getafe se impuso a la Real Sociedad en un partido donde el resultado acabó siendo intrascendente después de las declaraciones de Juan Iglesias, autor del gol de la victoria del equipo azulón, donde acusó a Oyarzabal de haber dicho insultos contra su mujer.

El enfado del defensor fue más que evidente y no se contuvo cuando fue preguntado por lo ocurrido con el capitán de la Real: "Se ha tapado la boca para insultar a mi mujer, estos son los valores que tienen por aquí. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo".

Una doble crítica, tanto a Oyarzabal como a la Real Sociedad, que hizo delante de un micrófono para que llegase a todo el mundo: "Lo que no quiero es que vaya dando ejemplo". Sin embargo, el defensor no quiso decir cuáles fueron los insultos: "Eso me lo quedo mejor para mí".

🗣️ "El capitán de su equipo se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Eso son los valores que tienen aquí. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía h****** a decírlo"



Las palabras de Juan Iglesias tras la tangana final en el Real Sociedad 💥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/T2QXfTFzDj — DAZN España (@DAZN_ES) April 22, 2026

Ya con los jugadores en el vestuario, según contó Nacho Palencia en Radio Marca, Oyarzabal se acercó a hablar con el jugador para pedirle explicaciones pero asumiendo su error: "Vale, me he equivocado, pero ¿por qué lo tienes que decir en prensa?".

A lo que el defensor contestó: "Di lo que quieras, porque yo lo que te he dicho es algo que te lo he dicho a ti, no he hablado ni de tu mujer ni de tus hijos".

El entrenador de la Real Sociedad, Matarazzo, fue preguntado en rueda de prensa sobre las acusaciones hacia uno de sus jugadores: "A Oyarzabal le han dicho unas palabras muy duras. No me imagino que Mikel le haya dicho algo".

De igual manera, David Soria, capitán del Getafe fue preguntado en COPE: "Ha habido una falta de respeto a Iglesias".

Además, hay que sumar a esta situación que tanto la mujer de Iglesias, Estela Grande, como el futbolista, han sido padres de gemelos hace pocos meses. Lo que hace entender aún más las declaraciones del defensor cuando se le pregunta por lo sucedido.

Hace unos pocos meses se vivió algo similar, cuando Prestianni se tapó la boca y Vinicius denunció que le había insultado de forma racista, algo intolerable pero que carecía de pruebas puesto que no se podía saber lo que dijo. Sin embargo, el jugador del Benfica fue sancionado con un partido por parte de la UEFA, lo que supuso que no jugase el partido de vuelta contra el Real Madrid.

No obstante, no se espera que haya ninguna sanción en este caso puesto que no hay un precedente en La Liga donde un jugador reciba una sanción por insultar a un familiar de otro futbolista.

Insultos en Instagram

En el caso de Iglesias y Oyarzabal, la situación no se quedó ahí. La mujer del defensor denunció insultos machistas a través de la red social después de las declaraciones de su marido por parte de aficionados de la Real Sociedad que se molestaron por las declaraciones hacia su capitán.

Estela, quiso dejar constancia de cómo se encontraba y de la repercusión que esto podría tener en su vida personal: "En el fútbol no hay machismo, no. Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián, porque tengo muchísimos mensajes así".

Historia de Estela Grande en Instagram. Redes Sociales

Unos comentarios que no tienen cabida ni en el fútbol ni en la sociedad y deben ser sancionados para que no ocurran más.