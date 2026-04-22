El pueblo español donde veranea Denis Suárez: 9.000 habitantes, parque etnográfico y lugar donde está su Fundación

El futbolista gallego, Denis Suárez ha encontrado en su tierra natal el refugio perfecto para desconectar del ritmo competitivo del fútbol y salir de los focos mediáticos. Ese lugar es Salceda de Caselas, un pueblo de la provincia de Pontevedra.

Con cerca de 9.000 habitantes, esta villa situada en el sur de Galicia, muy próxima a la frontera con Portugal, destaca por su tranquilidad y su fuerte arraigo a las tradiciones.

Uno de los principales atractivos del pueblo es su parque etnográfico, llamado Muíños do Regueiro, el cual sirve para mantener hidrológicamente el espacio protegido de la zona. Este enclave se ha convertido en un punto de interés para los turistas que quieren disfrutar de los grandes paisajes de la zona.

Además, cada semana se celebra un mercado que actúa como punto de encuentro social. En él se pueden adquirir todo tipo de productos pero que su finalidad es seguir manteniendo viva una tradición que forma parte del ADN del municipio y refuerza los lazos entre sus habitantes.

Para Denis Suárez, regresar a Salceda de Caselas no es solo una cuestión de descanso, sino también de identidad. El centrocampista, formado en clubes de primer nivel, siempre ha mantenido una estrecha relación con sus orígenes, algo que se refleja en su elección de pasar allí sus periodos de vacaciones.

El futbolista Denis Suárez cuando vestía la camiseta del Celta. Shutterstock

Aunque la realidad es que el jugador tuvo que irse a otro pueblo ya que el suyo no contaba con las instalaciones necesarias como para poder disfrutar al máximo del fútbol: "Yo empecé jugando en Porriño porque en Salceda no había fútbol para tan pequeños".

Este puede ser el motivo por el que el jugador decidió montar ahí la escuelade fútbol de su propia fundación. Un proyecto que permite disfrutar a los más jóvenes del deporte y donde se intentan inculcar unos valores necesarios tanto en el campo como fuera de él.

Un proyecto que destaca la importancia que tiene el pueblo para el español que no olvida sus raíces pese a haber estado en todas las partes de España defendiendo camisetas como la del FC Barcelona o la del Villarreal.

En un contexto donde muchos futbolistas optan por destinos exclusivos, la elección de Denis Suárez pone en valor la autenticidad de los pequeños pueblos. Salceda de Caselas no es solo su lugar de veraneo, sino también el espacio donde mantiene intacta su conexión con sus orígenes.