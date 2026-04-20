Valentí, padre de Pep Guardiola: "Aquí en casa le llamamos José. Nada de Pep. Él le dijo un día a su madre: 'En casa soy José'"

Pep Guardiola solo es "Pep" en las salas de prensa, los medios de comunicación y todo lo relacionado con el fútbol profesional. En el ámbito familiar, sin embargo, es José. Ni siquiera Josep, pese a la conocida reivindicación catalanista del técnico del Manchester City.

Su padre, Valentí Guardiola, ha relatado algunas anécdotas de la infancia del entrenado. El técnico catalán vuelve a situarse en el foco tras estar en la pelea por la Premier League, aunque su padre ha matizado parte del relato público sobre su figura: "Aquí en casa siempre le llamamos José. Nada de Pep. Un día le dijo a su madre: 'Aquí en casa soy José'", recuerda Valentí.

Valentí Guardiola asegura sentirse orgulloso de su hijo, aunque extiende ese sentimiento al resto de la familia. El éxito global del técnico es innegable, pero su padre pone el acento en otros valores.

"Estoy muy orgulloso de mis hijos porque tienen buen corazón. Les hemos dado una buena educación y les hemos enseñado que en la vida se sale adelante con ahorro y trabajo. También le introdujimos en la religión", explicó.

Según su relato, Pep fue un niño como cualquier otro, con sus travesuras. "Con cinco años pintó con rotuladores las paredes de la plaza del ayuntamiento. Le di un cubo y un cepillo y le dije que lo limpiase", recordó.

Pep Guardiola, vestido con una camisa de cuadros de la marca Giglio, durante el partido contra el Real Madrid EFE

Hoy, aunque mantienen contacto frecuente antes de los partidos, admite que las visitas son escasas: "Por aquí viene poco. He ido a Manchester, pero a mí me gusta Sampedor", señaló.

Su llegada al FC Barcelona se produjo casi por casualidad. "Yo jugaba al ajedrez con un amigo y una vez me llevé a mi hijo. Mi amigo, al verlo jugar, me dijo: 'Le tienes que apuntar al Barça porque están poniendo anuncios en el periódico', y lo llevé a las pruebas en mi Renault 5", contó.

Aquel primer intento no fue sencillo. "El primer día no tocó balón. Estaba muy enfadado, pero aun así nos dieron el papel para volver a la siguiente prueba y ahí ya destacó", relató.

Desde entonces, Guardiola ha construido una extensa trayectoria como futbolista y entrenador, marcada por éxitos y también por momentos difíciles. Una carrera inseparable del Real Madrid, club que ha estado presente tanto en algunos de sus mayores triunfos como en sus derrotas más recordadas.