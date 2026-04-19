Ni Pedralbes ni Gavà: la inversión de Leo Messi con un capital de 600.000 euros en una zona exclusiva de Barcelona

Leo Messi impulsa un proyecto urbanístico en una de las áreas más exclusivas de Castelldefels que contempla la construcción de tres viviendas vinculadas a sus hijos.

El Ayuntamiento de la localidad del Baix Llobregat dio luz verde a comienzos de este año a un plan de urbanización que afecta a varias calles de la zona de montaña de Bellamar, donde se ubican residencias de distintos deportistas, incluida la del ex capitán azulgrana; según informa El Periódico.

El objetivo es convertir tres parcelas en solares aptos para edificar. En la documentación figuran como promotores Thiago (13 años), Mateo (11) y Ciro (8), junto al propio consistorio en su papel administrativo, con una inversión que supera los 600.000 euros y que asumirán los interesados.

El proyecto, diseñado por un equipo de arquitectos encabezado por Jordi Grané (Torres Grané Arquitectes), prevé segregar una finca existente de cerca de 8.000 metros cuadrados -que actualmente incluye una vivienda, un almacén y un aparcamiento- en tres parcelas independientes con condición de suelo edificable.

Sobre estos terrenos se levantarían posteriormente tres casas que, al estar el plan a nombre de los hijos del jugador, se interpretan como destinadas a ellos.

Leo Messi, en una aparición especial ante sus fans en Nueva Delhi (India) Reuters

Aunque no se han concretado fechas para la construcción, el documento establece que las obras de urbanización deberán completarse y contar con la aprobación municipal antes de autorizar la primera ocupación de las viviendas, dado que ambas actuaciones están vinculadas.

Espacio público y mejoras urbanas

La intervención contempla la prolongación de un tramo viario para facilitar el acceso a los nuevos solares, así como la modernización de redes de agua, electricidad, alcantarillado y telecomunicaciones, con el fin de dar servicio a las futuras edificaciones. También se rediseñará la calle de acceso, procurando mantener la integración paisajística del entorno.

Además, el consistorio recibirá sin coste parte del terreno original para destinarlo a uso público. En esa superficie se habilitará una zona verde de carácter natural, con especies mediterráneas como olivos, algarrobos y almendros, equipada con riego automático, aunque sin mobiliario urbano.

Messi conserva en Bellamar una amplia propiedad adquirida en 2009, que supera los 10.000 metros cuadrados y que ha ido ampliando con el tiempo mediante la compra de parcelas colindantes.

La finca dispone, entre otros elementos, de campo de fútbol, piscina climatizada, gimnasio, pista de pádel y zona infantil. En 2017 incorporó también la vivienda contigua para ganar privacidad. El jugador posee asimismo otra residencia en la Cerdanya.

Tras su salida del FC Barcelona en 2021, primero rumbo al PSG y después al Inter de Miami, donde reside actualmente con su familia, el argentino optó por mantener su casa en Castelldefels.

Ese vínculo con Catalunya se ha visto reforzado recientemente con su entrada como propietario del club UE Cornellà, que compite en la Tercera RFEF.

En la misma urbanización de Bellamar se concentran o se han concentrado residencias de otros deportistas de primer nivel, lo que confirma el carácter exclusivo de esta zona del litoral barcelonés.