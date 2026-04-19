La nueva vida de David Silva (40) fuera del fútbol: inversión en una bodega y conflicto por un puerto deportivo

La retirada de David Silva puso fin a una de las carreras más brillantes del fútbol español. El canario decidió colgar las botas en 2023 tras una grave lesión de rodilla cuando aún militaba en la Real Sociedad, cerrando así una trayectoria marcada por el talento, la regularidad y los títulos.

Desde entonces, ha optado por una vida más discreta, alejada del foco mediático que le acompañó durante su etapa como futbolista profesional. Instalado en Gran Canaria, su tierra natal, ha centrado sus esfuerzos en proyectos personales y familiares, manteniendo un perfil bajo.

Incluso antes de su retirada, el exfutbolista ya había comenzado a preparar su futuro fuera de los terrenos de juego. Durante su etapa como profesional, aprovechó su tiempo para potenciar diferentes negocios, mostrando un claro interés por diversificar sus inversiones más allá del deporte.

Uno de los proyectos más relevantes es su vinculación con la bodega Tamerán, situada en Gran Canaria. Esta iniciativa refleja su apuesta por el sector vinícola y su intención de desarrollar productos de calidad ligados al entorno local, consolidándose como una de sus principales actividades empresariales tras el fútbol.

El proyecto de Tamerán no surgió de forma improvisada. Silva llevaba años involucrado en el mundo del vino, hasta el punto de impulsar la creación de esta bodega como una de sus inversiones más personales, con el objetivo de producir vinos de alta calidad en la isla.

David Silva, homenajeado en la previa del partido.

Sin embargo, su nueva vida fuera del fútbol no ha estado exenta de polémica. El nombre de Silva también ha aparecido vinculado a un proyecto relacionado con un puerto deportivo en Mogán, en el sur de Gran Canaria, una iniciativa que ha generado debate en el ámbito local.

Este proyecto ha despertado oposición entre colectivos sociales y vecinos, que han mostrado preocupación por su impacto medioambiental y por las posibles consecuencias en el entorno natural. La situación ha derivado en un conflicto que ha trascendido al ámbito público en la isla.

A pesar de ello, Silva ha mantenido una línea discreta, sin protagonizar declaraciones públicas destacadas sobre este asunto. Su papel en este tipo de iniciativas se ha gestionado principalmente desde el ámbito empresarial, lejos del protagonismo mediático que tuvo como futbolista.

Pese a estos episodios, la figura de Silva sigue siendo una de las más respetadas del fútbol español. Su legado con la selección y su paso por clubes como la Real Sociedad, Manchester City o el Valencia CF continúan siendo referencia.

Así, en esta nueva etapa, David Silva combina la tranquilidad personal con su faceta empresarial. Entre viñedos y proyectos en Canarias, el exjugador construye una vida alejada del fútbol, pero igualmente marcada por decisiones que siguen generando interés dentro y fuera del deporte.