Simeone no se confía pese a la ventaja conseguida contra el Barcelona: "Empieza el partido y puede cambiar todo"

Diego Pablo Simeone habló en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el FC Barcelona. El Atlético de Madrid cuenta con una gran ventaja de dos goles que consiguió en el partido de ida.

Ambos equipos se enfrentaron en la semifinal de la Copa del Rey de este año, donde consiguió pasar el conjunto colchonero aunque sufrió en el partido de vuelta ante un Barça que estuvo a punto de completar la remontada.

El partido del martes viene marcado por las lesiones y sanciones del conjunto colchonero que no va a contar con varios titulares o algunos que llegan no están en su mejor forma física.

Sobre esto habló Simeone, en concreto de la posible baja de Oblak por lesión: "Aún no he dado la formación, mañana a las 19 la daré en el hotel". Dejando claro que será una decisión de última hora y que dependerá de cómo se encuentre el portero esloveno.

Lo que sí que está claro es que Pubill no va a poder jugar por sanción y que Hancko tampoco va a poder llegar en un principio debido a un esguince que sufrió en el partido de vuelta.

Simeone hablando durante la rueda de prensa. EFE

Esta situación va a provocar que la pareja de centrales sea poco habitual, estará formada por Le Normand y Lenglet y sobre esto también se ha pronunciado el entrenador: "No hace falta hablar con ellos, Robin viene creciendo y Clement tiene mucha experiencia, sabe sus virtudes y defectos".

En relación con la forma de jugar estos partidos, Simeone lo tiene claro: "Hay que jugar como venimos compitiendo contra ellos, sabemos que es un rival muy bueno, pero también nuestro objetivo, que es pasar".

Y es que el argentino no se confía aunque tenga una gran ventaja y, además, no haya perdido ningún partido de local en eliminatorias europeas: "Todo lo que imaginemos pueden ser imaginaciones. Luego empieza el partido y puede cambiar todo. Así que fe y seguridad en lo que queremos".

Sin embargo, hay una preocupación en el entorno rojiblanco, los colegiados. Después de las quejas del Barcelona por culpa del polémico penalti no señalado, se quiere evitar algún trato de favor al club catalán.

Simeone no quiso entrar en polémica con este asunto: "Estoy pensando en el equipo, no estoy pensando en los árbitros, ya de por sí tienen una presión externa, no estoy pensando en ellos".

Lo que está claro es que el partido va a estar muy disputado, lleno de emociones y puede pasar cualquiera de los dos equipos. Un encuentro digno de unos cuartos de final de la Champions.