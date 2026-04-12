Marie-Louise Eta hace historia: entrenará al Unión Berlín y será la primera mujer en un banquillo en las 5 grandes ligas

El Unión Berlín ha roto los moldes del fútbol. El conjunto alemán que milita en la Bundesliga nombró este sábado a Marie-Louise Eta como entrenadora del primer equipo y se convirtió de esta manera en la primera mujer en entrenar en la élite masculina de las cinco grandes ligas europeas.

La decisión llega tras la destitución de Steffen Baumgart. El Unión Berlín decidió prescindir de sus servicios tras una nefasta racha que ha hecho al club coquetear con los puestos de descenso en el tramo final del curso, así que Eta asumirá el rol de revulsivo para lo que queda de temporada.

Se trata de una decisión histórica. Nunca antes una mujer había sido nombrada entrenadora de un equipo de la élite masculina en las cinco grandes ligas del continente -España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania-, así que Eta pasará a la historia como una pionera.

Un gran crecimiento

Lo cierto es que Marie-Louise Eta ya iba a ser la temporada próxima la entrenadora del Unión Berlín femenino. Ahora esa decisión queda en el aire ya que de manera interina asume al menos hasta el final de este curso las riendas del conjunto masculino.

Hasta ahora la entrenadora venía ocupando la dirección del equipo sub19, y su progresión dentro del Unión Berlín es muy prometedora en los últimos años.

El equipo masculino del Union será liderado hasta final de temporada por Marie-Louise Eta, actual técnica del Sub-19 y futura entrenadora del conjunto femenino



"Una de nuestras fortalezas es estar unidos. Estoy convencida de que conseguiremos los puntos que nos faltan en estos… pic.twitter.com/6Ay3QJzxhe — 1. FC Union Berlin ES (@fcunion_es) April 11, 2026

Ahora, sin duda, se enfrentará al mayor reto de su carrera deportiva al asumir el cargo de dirigir al primer equipo masculino que todavía tiene que cerrar su permanencia en la Bundesliga.

"Me complace que Marie-Louise Eta haya aceptado asumir este cargo de forma interina antes de convertirse en la entrenadora principal del equipo femenino profesional este verano, tal como estaba previsto", dijo Horst Heldt, director de fútbol profesional masculino.

En la temporada 2023/2024, Marie-Louise Eta ya ejerció como entrenadora asistente. Además, sustituyó al entrenador principal Nenad Bjelica durante los tres partidos en los que tuvo que cumplir sanción.

En busca de la salvación

La mala racha reciente ha llevado al Unión Berlín al cambio de rumbo en el banquillo. Tan sólo ha ganado uno de los últimos seis partidos, y eso hace que el equipo mire de reojo a los puestos de descenso.

"Hemos tenido una segunda mitad de temporada muy decepcionante hasta ahora y no nos dejaremos cegar por nuestra posición en la liga", dijeron desde el club.

"Dos victorias en 14 partidos desde el parón invernal y el rendimiento mostrado en las últimas semanas no nos dan la confianza suficiente para revertir la situación con la plantilla actual. Por lo tanto, hemos decidido empezar de cero", prosiguieron.

"Me alegra que el club me haya confiado esta difícil tarea. Una de las fortalezas del Unión siempre ha sido nuestra capacidad para unirnos en estas situaciones. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos cruciales con este equipo", dijo la nueva entrenadora.