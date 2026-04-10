El Madrid se hunde ante el Girona con polémica: deja La Liga en bandeja al Barça y genera dudas antes de Múnich

Alberola Rojas no señaló un penalti en el tramo final y los de Arbeloa, incapaces de pasar del empate, se marcharon silbados una vez más por el Santiago Bernabéu.

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Girona

Si la idea era coger impulso antes de ir a jugarse la temporada a Múnich, el plan salió torcido. Si se buscaba calentar a la afición para creer en Alemania, el madridismo efectivamente se encendió, pero contra los suyos. [Así vivimos el empate del Real Madrid ante el Girona en La Liga]

El Real Madrid se la pegó por enésima vez esta temporada y con su empate ante el Girona seguramente dijo adiós de manera definitiva a sus opciones de pelear por La Liga, si es que no lo había hecho ya. Lo hizo con polémica, eso sí, porque Alberola Rojas no señaló un penalti sobre Mbappé con el tiempo cumplido.

En un partido con luces y sombras, la oscuridad absoluta se cernió sobre el equipo blanco tras el gol de Lemar. Lo que debería haber sido una tarde plácida se convirtió en una encerrona y el Real Madrid volvió a demostrar que no está hecho esta temporada pese a encontrarse ya en abril.

Mbappé, con sangre en la cara. REUTERS

El Madrid, sin premio

Una defensa poco habitual y una delantera titular. Álvaro Arbeloa decidió hacer una mezcla en la previa del trascendental partido de Champions. El partido casi estorbaba, pero el calendario hay que cumplirlo y el Real Madrid tenía que solventar el trámite ante el Girona.

No se puede decir que mostrara una actitud parsimoniosa pensando ya en el miércoles, porque el conjunto blanco mereció más pese a que fuera incapaz de adelantarse en la primera parte.

El Real Madrid fue cocinando el partido a fuego lento. Tardaron en llegar las aproximaciones claras al área, pero poco a poco los locales fueron entonándose para dibujar el guion del partido esperado.

Jude Bellingham se abre de brazos. REUTERS

A los diez minutos, los de Arbeloa ya habían pisado el área rival con cierto peligro. Primero con una internada de Mbappé sin remate, después con un disparo de Bellingham que se estrelló en la muralla visitante, y posteriormente con una buena contra que culminó Kylian y que sacó el Girona bajo palos.

El Girona tardó un cuarto de hora en dar señales de vida en ataque. Agazapado y cada vez más sometido, avisó con una acción de Ounahi dentro del área ante la que tuvo que intervenir Lunin. La pasividad defensiva del Real Madrid estuvo a punto de costarle muy caro.

El susto activó más si cabe al Madrid. Vinicius trenzó una gran pared con Camavinga, pero su disparo fue muy deficiente. Después, Bellingham remató forzado un centro de Brahim y el Girona volvió a respirar.

Mbappé, ante Gazzaniga. REUTERS

En el Bernabéu todo el mundo estaba esperando al primer gol local, pero entonces llegó otro sobresalto del Girona. El Madrid mordía arriba, pero las pocas veces que tuvo que defender en campo propio generó dudas.

En una de ellas, Arnau pudo llegar con toda la facilidad del mundo hasta la frontal del área sin nadie que le encimara, así que decidió armar el disparo con la derecha y su lanzamiento se marchó por centímetros.

El Real Madrid volvió a la carga. Con Bellingham activo tratando de demostrar que quiere un puesto en el once, Brahim incisivo y Vinicius buscando siempre a su par, los blancos encerraron a los de Míchel en su campo.

Mbappé, amonestado en el partido ante el Girona. REUTERS

El Bernabéu, muy tranquilo y en modo turista, tan sólo se alteró cuando Alberola Rojas amonestó a Mbappé cuando se marchó de un rival por un toque en la cara. Se encendió más aún cuando en una acción similar el árbitro no señaló nada con Arnau como protagonista.

En el tramo final del primer acto, más del Real Madrid. Asencio se atrevió a pisar área contraria para tirar una pared con Brahim y soñar con el gol. Y después Mbappé no acertó a rematar un centro de Carvajal desde la derecha.

El Girona pudo respirar aliviado de haber llegado a la mitad del partido con el empate casi de forma milagrosa.

Lemar y la polémica

Era muy arriesgado que el Girona siguiera el mismo plan de la primera parte para tratar de salir con vida del Bernabéu. Se encargó de recordárselo el Real Madrid a los dos minutos de la reanudación con un robo de Vinicius y un disparo flojo y centrado de Bellingham que olía a gol.

Pero hasta ahí resistió la muralla catalana. El Real Madrid seguía presionando arriba, seguía demostrando que quería ir a Múnich con confianza, así que encontró el premio que se le llevaba resistiendo demasiado.

Fran García estuvo listo para apretar en la presión y provocar un saque de banda favorable a su equipo. Rápidamente, el balón llegó a Fede Valverde en la frontal del área y el uruguayo, que había firmado una primera parte discreta, hizo el primero con la ayuda de Gazzaniga.

Fede Valverde celebra su gol ante el Girona con Brahim Díaz. REUTERS

El Madrid se desahogó y el Girona estuvo a punto de explotar. Mbappé estuvo a punto de matar, pero no acertó a rematar un centro de Valverde, y Vinicius obligó a intervenir a Gazzaniga.

Era un momento crítico. Todo pintaba a que el partido se iba a romper a favor del Real Madrid definitivamente, pero entonces apareció Lemar. Cuando nadie lo esperaba y en la primera llegada del Girona en la segunda parte, se sacó un zurdazo monumental para sorprender a Lunin y a todos los presentes.

Aquello desencajó el guion por completo y todo se le torció al Real Madrid. Se esfumaron sus llegadas al área, el Girona ganó en posesión y en presencia, y por si fuera poco en el Bernabéu se propagó el pesimismo.

Los jugadores del Girona celebran su gol en el Santiago Bernabéu. REUTERS

De ahí hasta el final todo fue caótico. Los de Míchel se encontraron a gusto navegando entre las dudas del Madrid y alguna acción dudosa en defensa levantó más silbidos en el templo madridista.

A falta de cuatro minutos para el final la tuvo Mbappé. Buen desmarque, gran recorte, pero disparo centrado que despejó Gazzaniga.

Todavía quería gastar la última bala el conjunto blanco en el último suspiro. Lo cierto es que la tuvo, pero Alberola Rojas no estuvo por la labor. Mbappé se internó en el área, recibió un manotazo en la cara como el que a él mismo le había costado una tarjeta amarilla, y la acción quedó impune.

Mbappé pide penalti por el codazo de Vitor Reis en el partido ante el Girona. REUTERS

Estuvo un buen rato tendido el francés en el césped, que tuvo que ser atendido incluso fuera del campo. Pero no hubo intervención del VAR ni vuelta atrás.

El Real Madrid se dejó La Liga en casa, salvo que el Barça se empeñe en mantener el último rayo de esperanza durante un tiempo más. Ya sólo queda Múnich, y allí los blancos tendrán que ofrecer una cara muy distinta.

Real Madrid 1 - 1 Girona

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao (Huijsen, min. 64), Asencio, Fran García (Mendy, min. 80); Valverde, Camavinga (Tchouaméni, min. 80), Bellingham (Güler, min. 64); Brahim, Mbappé y Vinícius.



Girona: Gazzaniga; Arnau, Francés, Vitor Reis, Álex Moreno; Lemar (Hugo Rincón, min. 70), Witsel, Iván Martín (Fran Beltrán, min. 84); Tsygankov, Ouhani (Bryan Gil, min. 70) y Echeverri (Abel Ruiz, min. 64) (Stuani, min. 85).



Goles: 1-0, min. 50: Valverde; 1-1, min. 61: Lemar.



Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Mostró cartulina amarilla a Mbappé (min. 35) y a Valverde (min. 76) por parte del Real Madrid y a Hugo Rincón (min. 88) por parte del Girona.



Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 70.000 espectadores.