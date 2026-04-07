Álvaro Arbeloa 'calienta' la vuelta en Alemania: "Vamos a ir a Múnich a por el partido"

El Real Madrid perdió 1-2 ante el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu en el encuentro que correspondía a la ida de los cuartos de final de la Champions en un partido frenético que pudo decantarse para cualquiera de los dos equipos.

Sin embargo, Álvaro Arbeloa habló después del encuentro y ya se mostró muy enfocado en el partido de vuelta en Alemania, con la tranquilidad y la confianza de que su equipo puede dar la vuelta al marcador: "Me aferro a mis jugadores".

Y es que si hay un equipo que ha demostrado que puede remontar es el Real Madrid y Arbeloa es consciente de ello: "Estamos vivos. Somos capaces de ganar en cualquier campo, ya lo hemos demostrado".

Sin embargo, para poder cambiar la situación es necesario analizar los errores y cambiarlos. Para el entrenador uno de los grandes fallos que ha tenido su equipo es dónde se encontraba la línea defensiva: "No era nuestra idea estar tan hundidos, nuestros extremos estaban muy atrás".

Y es que la presión de los dos equipos muy diferentes, mientras que el Bayern intentó robar el balón en campo contrario, el conjunto blanco esperó más atrás y dejó espacio para la salida de balón de los alemanes.

Duelo entre Olise y Carreras durante el Real Madrid - Bayern Reuters

Esta ha sido una de las claves del partido, la gran cantidad de balones que ha perdido el Real Madrid en su propio campo que provocaron varias ocasiones claras del Bayern y el propio Arbeloa es consciente de esto: "Teníamos que tener mucho cuidado ante las pérdidas. Nos ha faltado momentos de querer el balón".

Los merengues intentarán hacer los deberes para el partido de vuelta y no cometer los mismos fallos si quieren llevarse la eliminatoria. Pero lo cierto es que la sensación después del partido por parte de Arbeloa no es mala: "Creo que el equipo ha mostrado otra vez carácter".

De hecho, el salmantino confía en las posibilidades que tiene su equipo. Cree en la remontada en el partido de vuelta y ya está pensando en ello: "Vamos a ir a Múnich a por el partido".

Pero para que esto pase es necesario que sus estrellas aparezcan. Mbappé consiguió marcar el gol que le da esperanza al Real Madrid y Bellingham salió desde el banquillo aportando unos grandes minutos de calidad, el propio Arbeloa valoró estos minutos: "Ojalá pudiese haber jugado los 90 minutos, nos aporta muchísimo".

Así entró el gol de Kylian Mbappé contra el Bayern Múnich Reuters

Aunque uno de esos grandes pilares, Vinicius, no tuvo uno de sus partidos más brillantes y, de hecho, minutos antes de que Mbappé marcase, se le vio hablando con Arbeloa: "Le estaba diciendo que un gol nos metía en el partido".

Con todo esto, el Real Madrid irá a remontar a Alemania e intentará llevarse la eliminatoria hasta el último minuto. Arbeloa lo tiene claro: "El que no crea se puede quedar en Madrid".