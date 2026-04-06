La nueva vida de Oliver Kahn (56) después del fútbol: empresario, inversor y un carácter siempre crítico

Oliver Kahn lleva casi dos décadas reinventándose lejos de la portería, entre los despachos del Bayern, las aulas de empresa y un ecosistema propio como empresario y voz muy crítica del fútbol alemán.

Retirado en 2008, Kahn se tomó en serio su transición y completó estudios de gestión y un MBA orientado al mundo empresarial antes de volver al club que marcó su carrera.

En 2019 entró en el consejo de administración del Bayern y el 1 de julio de 2021 asumió el cargo de director ejecutivo, heredando el poder de Karl-Heinz Rummenigge en plena era del "superclub" global.

Oliver Kahn, director general del Bayern Múnich Bayern Múnich

Su etapa al mando fue corta e intensa: marcada por títulos, cambios en la estructura deportiva y una convivencia siempre compleja con figuras históricas como Uli Hoeneß.

En mayo de 2023, el día en que el equipo conquistó la Bundesliga en la última jornada, el club anunció su destitución como CEO, poniendo un final brusco a su aventura en la cúpula bávara. Desde entonces, Kahn habla del Bayern desde fuera, con una libertad de tono que no tenía cuando ocupaba el despacho principal del Allianz Arena.

Empresario e inversor

Lejos del cargo formal, Kahn ha consolidado su perfil de empresario vinculado al fútbol. Su proyecto más visible es Goalplay, una plataforma digital de entrenamiento específico para porteros que combina app, contenidos online y metodología diseñada a partir de su experiencia en la élite.

Además, colabora con plataformas de formación directiva como Masterplan.com, donde imparte cursos online sobre liderazgo, gestión del error y aprendizaje continuo dirigidos a ejecutivos y mandos intermedios.

En los últimos años también se le ha vinculado a intentos de entrada en el capital de clubes europeos, como el Girondins de Burdeos, movimientos que ilustran su interés por mezclarse en el negocio a través de inversiones más que de cargos tradicionales.

Su figura se ha ido desplazando del exfutbolista icónico al consultor, emprendedor y potencial inversor que utiliza su nombre como marca y su carrera como caso práctico de gestión de la presión.

Autor de libros y voz incómoda

Paralelamente, Kahn ha cultivado una faceta de autor y divulgador. En su libro "Yo. El éxito viene de dentro", publicado por primera vez en 2010, desgrana su visión sobre el rendimiento, la motivación y la gestión del fracaso, utilizando su trayectoria como hilo conductor.

Esa mirada más introspectiva ha tenido continuidad en conferencias, cursos y entrevistas en las que insiste en conceptos como la disciplina, el control emocional o la capacidad de rehacerse tras los errores.

A la vez, se ha convertido en una de las voces más críticas con el rumbo del Bayern y del fútbol alemán. En una reciente entrevista televisiva cargó contra la pérdida de atractivo de la Bundesliga y advirtió de que el Bayern "ya no resulta tan seductor" para las grandes estrellas, señalando salidas como la de Florian Wirtz a la Premier como síntoma de un problema estructural.

También ha cuestionado públicamente la rigidez de la política de fichajes del club y las estructuras de poder en Múnich, sugiriendo que figuras históricas como Hoeneß y Rummenigge siguen teniendo un peso determinante en la sombra.

Entre la nostalgia y la denuncia, Kahn se ha instalado en un rol incómodo: el del mito que ayudó a construir la leyenda del Bayern, la dirigió desde el palco… y ahora avisa desde fuera de que el gigante corre el riesgo de quedarse atrás en el nuevo fútbol global.