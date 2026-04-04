El refugio de Enzo Fernández en Madrid: escapadas románticas en hoteles de 5 estrellas y tenis, detrás de los rumores

El nombre de Enzo Fernández lleva días sacudiendo el vestuario del Chelsea y encendiendo la imaginación del madridismo.

Todo arrancó durante este último parón FIFA, cuando el centrocampista argentino participó en dos entrevistas en canales de YouTube argentinos -uno del influencer Marcos Giles y otro del canal Luzo TV- y pronunció, en ambos, una frase que no tardó en cruzar el Atlántico:

"Me gustaría vivir en Madrid, es muy parecida a Buenos Aires, en cuanto a la gastronomía, todo". No se quedó ahí: cuando le preguntaron por su futuro en el Chelsea, respondió que tras el Mundial "ya se verá", sembrando la duda sobre su continuidad en el club londinense.

La reacción del Chelsea fue fulminante. Su entrenador, Liam Rosenior, confirmó en rueda de prensa que Enzo había sido sancionado con dos partidos de suspensión y quedaría fuera de los encuentros ante Port Vale en la FA Cup y Manchester City en la Premier League.

"Ha cruzado una línea en términos de nuestra cultura y de lo que queremos aquí", explicó Rosenior, que no obstante aclaró que "la puerta no está cerrada para Enzo".

Antes de la suspensión, el argentino ya había generado otra polémica al insinuar, tras la eliminación del Chelsea en la Champions ante el PSG, que su continuidad no estaba garantizada para la próxima temporada.

Su entorno, mientras tanto, tampoco cerró la puerta. Valentina Cervantes, su pareja, respondió con una frase reveladora cuando le preguntaron si se quedarían en el Chelsea: "¿Nos quedamos? No sé, ojalá que sí... ¿Madrid? Donde tengamos que estar".

Enzo Fernández se lamenta por una ocasión fallada ante el Barça. Reuters

Ante este escenario, también habló Javier Pastore, agente de Enzo. Este dijo que el jugador "no entendió la situación" sobre un castigo que considera "completamente injusto". "No hay ninguna razón ni justificación para sancionarlo”, afirmó con contundencia.

"En ningún momento dice que quiera irse del Chelsea ni que prefiera vivir en Madrid antes que en Londres", agregó en declaraciones a The Athletic. Y abrió la puerta a un cambio de aires: "Esta sanción sugiere que el club quiere mandar un mensaje [...] Después del Mundial, si no hay acuerdo [para mejorar el contrato], exploraremos otras opciones".

Vínculos con Madrid

Lo que sí ha trascendido es que Madrid no es solo una palabra en boca de Enzo. La pareja tiene una historia real con la capital.

En la primavera de 2025, viajaron juntos a Madrid con motivo del Mutua Madrid Open, el Masters 1.000 de tenis de la Caja Mágica, donde Enzo fue recibido como invitado VIP, concedió una entrevista al canal del torneo.

Fue captado en palco junto a sus compañeros del Chelsea Marc Cucurella y Nico Jackson, disfrutando especialmente de los partidos de Carlos Alcaraz, su tenista favorito. Esa estancia incluyó también varias noches de hotel en el centro de la ciudad y salidas de pareja.

Meses antes, ya habían elegido Madrid como escenario para una escapada express tras su reconciliación a finales de 2024: se instalaron en un hotel cinco estrellas del centro, compartieron imágenes de rutas de compras y de turismo urbano y Valentina publicó una foto íntima despertando a Enzo en la habitación.

Entre esas escapadas y sus palabras recientes, la capital española se ha convertido en algo más que un simple destino en el mapa: es el lugar que se repite cuando Enzo imagina cómo y dónde quiere vivir su próxima etapa.