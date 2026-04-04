Guardiola no bloqueará la salida de Rodri del Manchester City: "Ningún jugador rechazaría al Real Madrid"

Pep Guardiola ha encendido definitivamente el debate sobre el futuro de Rodri Hernández en el Manchester City.

A las puertas de los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool, el técnico admitió que no frenará a su mediocentro si decide cambiar de aires y lanzó un guiño que ha resonado con fuerza: "Ningún jugador rechazaría la posibilidad de jugar en el Real Madrid".

El contexto no ayuda a enfriar la historia. Rodri, Balón de Oro en 2024 tras liderar al City hacia su cuarta Premier consecutiva y a España al título en la Eurocopa, encara ya el tramo final de su contrato, que expira en 2027.

En las últimas semanas ha deslizado que no cierra la puerta a un regreso a La Liga ni, en concreto, al Santiago Bernabéu. "Haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", declaró en Onda Cero.

Preguntado directamente por la posibilidad de perder al futbolista que ha sido el metrónomo de su proyecto, Guardiola no se refugió en mensajes de club. Admitió que su deseo es retenerlo "el máximo tiempo posible" y subrayó que el City quiere que siga, pero abrió la puerta a una salida si el jugador lo decide.

"Si un jugador no está feliz, debe irse", insistió el técnico, que añadió que en ese escenario Rodri tendría que hablar con el director deportivo, escuchar una oferta "acorde a su calidad" y, si todas las partes coinciden, marcharse.

El mensaje es claro: no habrá guerra si el madrileño decide dar el paso. Guardiola recordó que conoce "las intenciones del club y las del jugador", aunque evitó comprometerse sobre el desenlace: asegura que ve feliz al mediocentro en Manchester, pero admite que no puede garantizar qué ocurrirá cuando se abra el mercado.

Rodri Hernández, rodeado de jugadores del Real Madrid Reuters

En paralelo, la dirección deportiva del City no ha cerrado todavía una renovación, lo que alimenta la sensación de que el próximo verano puede ser una ventana crítica para decidir si se queda o si se vende antes de que entre en su último año de contrato.

No es el favorito

Desde el punto de vista del Real Madrid, el encaje parece evidente. Rodri, que llegó al City en 2019 procedente del Atlético a cambio de unos 70 millones de euros, se ha convertido en uno de los mediocentros más completos del mundo: domina el juego con y sin balón, da salida limpia al equipo y aparece en momentos claves, como demostró con el gol que decidió la final de la Champions contra el Inter de Milán en 2023.

En el Bernabéu hay algunos miembros de la directiva que lo ven como un heredero natural para sostener el centro del campo en los próximos años, aunque su fichaje exigiría una fuerte inversión y, probablemente, la salida de algún peso pesado de la plantilla.

Por ahora, la pelota está en el tejado del jugador. Rodri ha admitido que "en algún momento" habrá que sentarse a hablar de su futuro, que le gustaría volver a jugar en España y que sabe que su nombre se menciona en los despachos del Real Madrid.

Con Guardiola anunciando que no se interpondrá si decide marcharse y el club blanco pendiente de cómo se mueve el mercado, el próximo verano puede convertir una frase lanzada en una entrevista en el principio de uno de los grandes culebrones del año.