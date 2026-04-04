Atlético y Barça, segundo asalto: la guerra de desgaste que definirá la jerarquía en LaLiga con el Real Madrid al acecho

Simeone y Flick se saludan antes del partido de la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Hay temporadas que condensan en unas pocas semanas todo lo que el fútbol puede ofrecer. El capricho del calendario ha ofrecido un escenario casi inverosímil: el Atlético de Madrid y el Barça se verán las caras tres veces en diez días.

El primer asalto comenzará por el partido de esta noche en el Metropolitano correspondiente a la jornada 30 de LaLiga, y continuando con la ida de los cuartos de final de la Champions League el miércoles 8 en el Camp Nou y la vuelta el martes 14 de nuevo en Madrid.

La rivalidad entre rojiblancos y azulgranas ha adquirido esta temporada una dimensión inédita, de la misma forma que ocurre con Simeone y Flick. Son ya nueve los enfrentamientos directos entre ambos técnicos, con un balance de cinco victorias para el alemán, dos empates y dos derrotas.

Esta temporada, los colchoneros ya arrasaron al Barça (4-0) en la semifinal de Copa del Rey -la peor derrota de Flick en su carrera-, mientras que el conjunto azulgrana respondió con el 3-0 en la vuelta, donde estuvo a punto de obrar el milagro de remontar la eliminatoria.

Además, no hay que olvidar el 3-1 en el primer partido de la temporada, jornada 19 del campeonato liguero.

Cada enfrentamiento ha dejado una lección táctica distinta, como si ambos entrenadores estuvieran acumulando fichas de un ajedrez que se juega a lo largo de los meses.

Hansi Flick y Diego Simeone, en un fotomontaje Diseño: Deportes EE

Flick le ha marcado 14 goles al Atlético en solo cinco enfrentamientos como técnico del Barça, con una media de 2,8 goles por partido que ningún otro entrenador ha alcanzado ante Simeone en el mismo número de partidos.

Sin embargo, el Cholo sabe que estas estadísticas no siempre cuentan la historia completa: el Atlético lleva sin encajar una derrota en casa en 20 partidos de eliminatoria de Champions -14 victorias y seis empates-, una estadística que ningún otro entrenador puede igualar en la competición continental.

El 4-0 como punto de inflexión

La ida de la semifinal de la Copa del Rey marcó un antes y un después. El Atlético desmontó al Barça en 45 minutos. "La peor noche como entrenador del Barça", reconoció Flick.

Y es que el de Heidelberg no supo cómo frenar una trampa de transiciones que dinamitó su ya famosa defensa adelantada, atacando los espacios por las bandas con Giuliano y Lookman para generar superioridades.

"Si te encuentran en transiciones son peligrosos, pero también con posesiones largas. No puedes quitarles el balón todo el rato por su presión. Tenemos que llevar el partido donde podemos hacerles daño", ha reconocido Simeone en la rueda de prensa previa al partido.

El alemán, por su parte, ha admitido que le preocupa repetir los errores de aquel fatídico encuentro: "Es muy importante no cometer tantos errores como en el último partido allí".

El Barça llega líder con 73 puntos, mientras que el Atlético es cuarto con 57, a 16 puntos de distancia. Si bien los rojiblancos afrontan el partido con menos presión, en el caso de los azulgranas es todo lo contrario porque el Real Madrid está al acecho.

Cuatro puntos le separan, aunque podrían ser tres o incluso uno antes de empezar el encuentro si el conjunto blanco hace los deberes en Son Moix.

Hansi Flick atiende a los medios en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. EFE

Simeone y Flick saben que el partido de Liga es una trampa a tenor de lo que sucederá el miércoles.

Al fondo de esta partida de ajedrez o combate de boxeo hay un duelo táctico que va más allá. El Barça de Flick representa la propuesta más atrevida del fútbol europeo actual: presión alta sistemática, línea defensiva adelantada, laterales que actúan como extremos y una apuesta por el riesgo como principio filosófico.

El propio Simeone ha reconocido la valentía del alemán en estos términos: "Le doy valor por continuar constantemente con la línea adelantada, mantener la presión asfixiante en campo rival y convencer a los futbolistas de jugar con tanto riesgo".

El Atlético, en cambio, ha encontrado su arma más letal precisamente en la capacidad de hacer daño en transición, con Marcos Llorente como motor silencioso en la sala de máquinas y Julián Álvarez como referencia.

Este encuentro no es solo un partido más: representa una oportunidad para ambos equipos de marcar territorio en una temporada llena de altibajos, sobre todo del lado rojiblanco.

Todo está servido para que el Metropolitano sea el escenario de una batalla memorable entre dos gigantes del fútbol español.