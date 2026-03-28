El pueblo español donde Iker Casillas desconecta en verano: 200 habitantes, un ritual con vaquillas y un bar a su nombre

Hace tiempo que Iker Casillas encontró su refugio perfecto para desconectar del ruido, los focos y la presión mediática. No está en Madrid, tampoco en la costa ni en ningún destino de lujo.

Su rincón favorito se llama Navalacruz, un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, en plena sierra, con unos 200 habitantes y un ritmo de vida que poco tiene que ver con el del fútbol de élite.

Allí, el exportero del Real Madrid y de la selección española se siente uno más: pasea por sus calles, comparte sobremesas eternas y mantiene un vínculo especial con las fiestas y los rituales que han marcado la vida del pueblo desde hace generaciones.

Navalacruz está rodeado de montes, prados y caminos que invitan al senderismo y a la tranquilidad, con un clima de montaña que regala noches frescas incluso en pleno verano. Para Casillas, acostumbrado durante años a las concentraciones, los viajes constantes y el calor de las grandes ciudades, ese cambio de escenario es oro puro.

Cambia los estadios llenos por el silencio de la naturaleza y los gritos de ánimo por el murmullo de los vecinos, que lo tratan como lo que siempre ha sido allí, "el chico del pueblo" que llegó a lo más alto. Volver en verano significa recuperar rutinas sencillas: desayunos largos, paseos por la plaza, visitas a familiares y amigos de toda la vida.

Iker Casillas, el 8 de enero de 2026. europa press

En Navalacruz, las vaquillas no son solo un festejo taurino más, sino parte de un ritual muy antiguo ligado a las fiestas tradicionales y al calendario festivo del pueblo.

La conocida Vaquilla forma parte de un conjunto de personajes y celebraciones que hunden sus raíces en la cultura rural serrana: jóvenes del pueblo se encargan de "dar vida" a esa figura, que recorre las calles simulando embestidas entre risas, carreras y algún que otro susto controlado.

El ambiente es el de las fiestas de siempre: vecinos asomados a los balcones, niños mezclándose con mayores y una plaza que se convierte en el centro de todo.

El clímax llega cuando la Vaquilla es "toreada" de forma simbólica, entre bromas y complicidad, en una escena que mezcla humor, tradición y ese punto de rito antiguo que en los pueblos de la sierra nunca termina de desaparecer.

Para Casillas, criado entre estas costumbres, volver a Navalacruz en verano y en fechas de fiesta es reencontrarse con ese ritual de vaquillas, música y verbenas que marcan el calendario del pueblo más que cualquier partido de Champions.

En lugar de focos, hay farolillos; en vez de cámaras, móviles de vecinos que lo ven como uno más; y, por encima de todo, una sensación de pertenencia que no se compra con títulos ni contratos. Es el escenario perfecto para que el mito del fútbol se convierta simplemente en Iker, el vecino que vuelve al pueblo de siempre.

Otro de los símbolos de ese vínculo es el bar que lleva su nombre en Navalacruz, convertido en una especie de santuario informal del portero.

Las paredes recuerdan sus éxitos con fotografías, camisetas y recuerdos, pero el ambiente sigue siendo el de cualquier bar de pueblo: tapas sencillas, tertulia futbolera y cartas que se alargan hasta la noche. Para los vecinos es motivo de orgullo y, a la vez, una prueba de que la fama no ha cambiado la relación con "el chico de Navalacruz".

Para Casillas, es un recordatorio permanente de que, por muchos trofeos que haya levantado, siempre tiene un sitio al que regresar, un bar donde apoyarse en la barra y un verano que huele a montaña, vaquillas y vida de pueblo.