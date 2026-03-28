La FIFA cambia las normas para el Mundial: serán castigados los jugadores que tarden más de 10 segundos en hacer el cambio

En junio de este año empieza el Mundial y la FIFA ya está introduciendo cambios para que se pierda el menor tiempo posible de juego y se pueda disfrutar el máximo posible de la competición.

Los jugadores sustituidos tendrán 10 segundos para salir del terreno de juego, de exceder ese tiempo, el futbolista se irá fuera del campo y su sustituto no podrá entrar hasta que no pase 1 minuto.

Esta norma busca garantizar un ritmo más fluido y evitar interrupciones innecesarias que afecten al espectáculo y que suelen realizar aquellos equipos que tienen una ventaja en el marcador.

Y es que el tiempo que se suele perder es entre 30 y 45 segundos por jugador. Teniendo en cuenta que cada equipo puede realizar hasta cinco cambios, el tiempo que se pierde es muy elevado.

La temporada pasada se calculó el tiempo efectivo de los equipos de La Liga y salió que solo se juegan 55 minutos por partidos. Lo que quiere decir que casi la mitad del partido se pierde.

Para que esta norma se cumpla, estará pendiente el cuarto árbitro, que es el encargado de levantar la tablilla con los dorsales de los cambios. Una medida que se complementa con la introducida en 2019.

En dicha normativa, se obliga al futbolista a salir por la línea más cercana, para que no tengan que salir por el mismo sitio que entra el jugador sino que pueden salir por cualquier parte del campo.

Aunque la norma es clara, la organización ha aclarado que los árbitros tendrán cierto margen de interpretación. En caso de lesión o circunstancias especiales, se valorará la situación antes de aplicar la sanción del minuto de espera.

Cabe la posibilidad de que debido a esto aumenten los futbolistas que fingen una lesión para así poder perder tiempo, cortar el ritmo y encima no recibir ninguna sanción por parte de los árbitros.

El Mundial de 2026 servirá como laboratorio para saber si esta nueva norma realmente funciona o no. Y si realmente tiene beneficios, el cambio se mantendrá en futuras ediciones y se aplicará también en las próximas competiciones internacionales.