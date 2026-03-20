Luis de la Fuente, seleccionador: "Mi padre fue marino mercante casi 40 años y sin él no hubiera podido jugar en el Athletic"

Luis de la Fuente ha convertido su historia familiar en el corazón de su discurso como seleccionador. De hecho, desveló hasta qué punto su padre marino mercante y sus orígenes en Haro explican al hombre que hoy dirige a la selección española.

En una aparición en Las historias del Mago More dejó una frase que lo resume todo: "Mi padre fue marino mercante casi 40 años y sin él no hubiera podido jugar en el Athletic", un guiño directo a esas raíces que le abrieron la puerta del club de su vida.

En el programa, De la Fuente recuerda que su padre "pasó muchos años, casi 38, casi 40, voy a decir 38 años navegando" como marino mercante. Ese trabajo le obligaba a ausentarse durante largos periodos: "Llegó a estar hasta 17 meses embarcado sin venir a casa. Normalmente la vida de un marino hace tantos años eran 11 meses embarcado y un mes en tierra".

Luis de la Fuente, durante un entrenamiento de la Selección previo al partido contra Georgia. EFE

Aquellas ausencias forjaron una familia muy unida en Haro, con cinco hermanos y una madre al frente del negocio familiar, primero una mercería y luego una tienda de moda.

De la Fuente relata cómo, pese a la distancia, sentían al padre siempre cerca: "Estábamos acostumbrados a vivir con una gran intensidad esos 20 o 30 días de vacaciones, pero en cualquier caso le sentíamos muy cercano siempre".

Cada regreso era una celebración: "Era una fiesta. Cada vez que venía. Imaginaos, era una fiesta".

De ese padre que viajaba por el mundo nació una de las frases que hoy estructura su forma de liderar: "Gánate el derecho a que la gente te escuche".

Luis cuenta que veía embelesado cómo su padre, al volver de Sydney o Brasil, reunía a los vecinos del pueblo para escuchar sus historias de ultramar, algo impensable en una época en la que "en mi pueblo iban de viaje de novios de Haro a Miranda de Ebro, que había 20 kilómetros".

De ahí el consejo paterno: "Luis, gánate el derecho a que la gente te escuche, cuenta cosas que a la gente le puedan interesar".

Haro, la familia y la identidad

Haro, en La Rioja, es otro pilar del relato. "Soy de pueblo, lo digo orgullosamente. Soy de un pueblo precioso. Tenéis que visitar Haro en La Rioja", reivindica el seleccionador, que presume de una localidad con tradición ferroviaria, bancaria y vinícola muy por encima de lo que se espera de un municipio de 10.000 habitantes.

Allí sus padres levantaron el negocio familiar, allí jugó en el campo que hoy lleva su nombre y allí aprendió las lecciones que después ha trasladado al vestuario de la selección.

El técnico recuerda con ternura una advertencia de su madre, Berta, cuando él ya era futbolista del Athletic y volvía al pueblo en fiestas: "Luis, tú aquí eres el hijo de Berti, no eres De la Fuente". Él admite que lo entendió "a la primera" y que esa frase se convirtió en parte de su identidad, un recordatorio permanente de humildad pese a los títulos, la fama y el foco mediático.

También reivindica el peso del clan familiar en torno al fútbol: varias generaciones de los De la Fuente han pasado por el mismo campo, el antiguo El Mazo, hoy Estadio Luis de la Fuente, algo que el seleccionador define como "un honor, un orgullo" por lo que ese césped significa en la historia de su casa.

El Athletic Club gracias a su padre

La conexión entre su padre y el Athletic Club de Bilbao es clave en su biografía deportiva. De la Fuente lo explica sin rodeos: "Yo juego en el Athletic Club. Yo no hubiera podido jugar en el Athletic si mi padre no hubiera nacido en Bilbao".

Recuerda que desde niño era del Athletic porque tenía familia en la capital vizcaína, que le traía revistas del club y fotos de los jugadores, y porque existía una fuerte colonia bilbaína en Haro.

Ese vínculo permitió que un chico riojano pudiera encajar en la estricta filosofía del Athletic, que históricamente ha limitado el acceso a futbolistas de la propia cantera vasca o con raíces en la zona.

"Soy seguramente el primer jugador en la historia del Athletic que juega en el Athletic sin ser vasco, pero yo era del Athletic Club de crío porque tenía familiares en Bilbao", explica en el pódcast.