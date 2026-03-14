Roberto, chef, sobre el plato favorito de Marcos Llorente: "Los huevos rotos mejoran con boniato y jamón ibérico"

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Marcos Llorente ha marcado la diferencia respecto a otros futbolistas gracias a su gran físico. El jugador del Atlético de Madrid tiene una rutina muy meticulosa y radical, donde se cuida tanto mental como físicamente y establece una gran conexión con la naturaleza.

El aspecto más llamativo es el uso de las gafas de diferentes colores. El español cree que la luz artificial afecta a los ojos y por eso hay que protegerlos usando unas lentes amarillas o rojas, dependiendo de la ocasión. A esto se le suma la cantidad de luces rojas que tiene el futbolista en su casa para cuidar de su visión.

Además, el mediocentro se levanta con el amanecer y sale a correr sin camiseta. Todo ello para acostumbrar a su cuerpo con la naturaleza, dándole igual la época del año, haga frío o calor.

En lo referente a lo gastronómico, el español sigue una dieta paleolítica que evita todos los alimentos procesados además de toso lo que sea pan, lácteos, cereales, trigo o arroz. En la misma línea saludable, el español ha emprendido en el restaurante Naked & Sated.

La inversión la realizó junto con uno de sus grandes amigos, el exfutbolista Ibai Gómez, que también sigue algunas de las rutinas de Llorente. En su restaurente destaca la figura de Roberto, más conocido como ChefBosquet.

Uno de los platos estrellas del restaurente son los huevos rotos con jamón ibérico y boniato, es el favorito de Llorente y cumple con todos los requisitos que hay en la dieta del jugador. Como la mayoría de platos que aparecen en el manú, que destaca por su contenido saludable.

Ingredientes 2 boniatos

2 patatas

4 huevos

80/100 g de jamón ibérico

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta y especias al gusto Paso 1 Precalienta el horno a 200º. Paso 2 Pela y corta los boniatos y las patatas en bastones finos. Paso 3 Mézclalos en un bol junto con el aceite, la sal, la pimienta y especias al gusto como orégano o cúrcuma. Paso 4 Extiéndelos en una bandeja para horno y ásalos entre 15 y 20 minutos hasta que estén crujientes. Paso 5 Mientras, calienta una sartén con aceite a fuego medio y cocina los 4 huevos sin romper las yemas. Paso 6 Monta el plato, en la base las patatas y el boniato, los huevos encima y el jamón ibérico desmenuzado arriba del todo.

Esta receta tiene grandes beneficios para el cuerpo humano como el alto contenido de proteínas que tiene, que ayudan al mantenimiento muscular y dan una sensación de saciedad que evita que tomes otros platos. Además, el boniato y la patata proporcionan energía con fibra que ayuda a tener una buena digestión.

Como no se frié sino que se hornea, se evita que no haya más grasas innecesarias y perjudiciales, provocando que este sea un plato apto para dietas equilibradas o post-entrenamiento, siendo una elección perfecta para Llorente.