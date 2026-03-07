Ni Bilbao, ni Barcelona: la casa lujosa de Nico Williams en el sur de España con 9.000 m2, gimnasio y zona de spa propia

La casa de Nico Williams está a la altura del estatus que se ha ganado en muy poco tiempo. El futbolista del Athletic, convertido ya en una de las grandes estrellas de La Liga y de la selección española, ha elegido como refugio una exclusiva urbanización de Málaga, lejos del foco de San Mamés pero en plena milla de oro del lujo residencial en España.

Allí disfruta de la tranquilidad, la privacidad y los servicios que solo ofrecen este tipo de enclaves reservados a grandes fortunas.

Su vivienda se levanta sobre una imponente parcela de unos 9.000 metros cuadrados, una cifra que por sí sola da la medida del nivel en el que se mueve. No se trata de un simple chalet, sino de una auténtica mansión pensada para combinar descanso, vida social y cuidado físico.

La casa sigue una arquitectura contemporánea, con líneas rectas, grandes ventanales y fachadas en tonos claros que potencian la entrada de luz natural. Las distintas alturas y terrazas permiten abrir las estancias principales al jardín y a las vistas, uno de los grandes reclamos de la zona.

En el interior, el futbolista apuesta por un estilo moderno y funcional. Predominan los colores neutros, los espacios amplios y una distribución pensada para que todo fluya con comodidad.

Nico Williams agradece a los aficionados el apoyo ante el Sevilla. Europa Press

El gran salón principal se articula como corazón de la vivienda, con sofás de grandes dimensiones, zona de televisión y un comedor integrado que conecta directamente con la cocina. Esta última mantiene la misma línea: muebles de diseño, electrodomésticos de alta gama y una isla central que funciona como punto de encuentro para desayunos y comidas informales.

Una de las grandes particularidades de la casa de Nico Williams es la importancia que se ha dado a las áreas de bienestar. La mansión cuenta con gimnasio propio, equipado para que el jugador pueda trabajar fuerza, resistencia y prevención de lesiones sin salir de casa.

Junto a esa zona deportiva se sitúa una cuidada área de spa, concebida para la recuperación y la relajación tras los partidos y entrenamientos. En ella no faltan elementos como zona de aguas, espacio para masajes y ambientes pensados para bajar revoluciones después de la adrenalina de la competición.

Las zonas de descanso mantienen el mismo nivel de cuidado. El dormitorio principal dispone de vestidor y baño en suite, además de acceso directo a una terraza privada.

El resto de habitaciones se reparten entre familiares y visitas, y la mansión reserva también espacio para un despacho o sala de juegos, según las necesidades del momento. Todo está pensado para que la vida diaria sea cómoda, sin perder esa sensación de estar en un hotel de cinco estrellas permanente.

El exterior es otro de los puntos fuertes de la propiedad. El enorme jardín permite separar diferentes ambientes: área de piscina, solárium con tumbonas, porche cubierto a modo de salón exterior y amplias zonas de césped para disfrutar del clima de la Costa del Sol.

Es en ese espacio donde Nico puede organizar reuniones con amigos, celebraciones familiares o simplemente desconectar del fútbol en un entorno que poco tiene que ver con la presión de los estadios. Su casa en Málaga se ha convertido, así, en el escenario perfecto para equilibrar la vida de estrella emergente con el descanso que exige una carrera al máximo nivel.