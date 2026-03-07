El Barça se desquita del KO en Copa superando al Athletic de la mano de Lamine Yamal para confirmar su liderato en La Liga

Athletic

Barcelona

El Barça brilla al son de Lamine Yamal y Pedri. Lo lleva haciendo toda la temporada y el partido en San Mamés no fue una excepción. El Athletic remó, intentó resistir, pero acabó claudicando a las genialidades de las dos grandes estrellas del Barça (0-1) [Narración y estadísticas del partido].

No fue tarea fácil para los de Flick. Nunca lo es en la Catedral. El germano reservó a varios hombres importantes, pero tuvo que tirar de ellos en la segunda parte para decantar un partido que se escapaba por momentos. Pedri, que saltó al verde en el descanso, ordenó y dio sentido al juego del Barça y Lamine se encargó de poner la puntilla.

El '10', cada vez con más confianza esta temporada, silenció el feudo vasco con un disparo propio de genio. Una acción quirúrgica entre él y Pedri y que acabó con un remate teledirigido a la escuadra ante el que nada pudo hacer Unai Simón.

Lamine Yamal celebra su gol contra el Athletic. EFE

Fue un zarpazo letal. Con eso le bastó al Barça para asaltar San Mamés y dar un nuevo golpe a La Liga. Mantienen los cuatro de ventaja sobre el Real Madrid tras visitar uno de los campos más complicados de España y ahora ponen el foco en la Champions contra el Newcastle.

Combate nulo

Dispuestos a lamerse las heridas tras la eliminación en Copa, el Athletic y el Barça saltaron al césped de San Mamés imprimiendo un ritmo que hizo vibrar a la Catedral. Por lo menos en los primeros compases.

Y es que, tras el arreón inicial de los de Valverde con internadas y un remate sobre su portería de Cancelo al larguero que pudo significar el 1-0, el conjunto azulgrana comenzó a ponerle cloroformo al partido y dominar el choque. Eso sí, nunca dio la sensación de peligro.

Lento con el balón, incómodo con la presión de los rojiblancos, la sala de máquinas apenas pudo encontrar a un Lamine Yamal demasiado anclado a la banda en la primera mitad. Unai Simón fue un mero espectador y Joan García sí que tuvo que intervenir en una gran mano a Shelton para evitar el regate del 'cachorro' de Lezama.

Joan García desbarata el intento de regate de Shelton. EFE

Resbalones, fueras de juego, imprecisiones... no fue fácil la labor para ambos conjuntos. De hecho, la ocasión más clara no llegó hasta el tiempo añadido. Un córner desde el perfil derecho botado al primer palo que acabó con un remate precioso de Ferran Torres de tacón y que acabó rozando el palo de la portería del Athletic.

Pero poco más. Los leones se desfondaron y lograron dejar en nulo el primer envite ante el líder del campeonato. Se marcharon aplaudidos por su afición a sabiendas, eso sí, de que todavía quedaba lo más complicado: aguantar el arreón azulgrana en la segunda parte.

Las estrellas al rescate

Flick, que se dejó en el banquillo a Raphinha, Pedri, Fermín y Lewandowski, no tardó en mover ficha dando entrada al canario en el inicio de la segunda parte. También saltó al verde Sancet. Dos jugones en busca de dar luz a un choque algo frío.

El partido se abrió y ambos conjuntos comenzaron a ser más verticales una vez surgieron los espacios. Rashford puso a prueba a Unai Simón y Sancet lo hizo hasta en dos ocasiones obligando a Joan García a salvar los muebles para el Barça.

De una atacada, con todavía media hora por delante, Raphinha, Fermín y Lewandowski ingresaron en el césped en busca de aclarar el horizonte azulgrana, pero volvió a ser Lamine Yamal quien acudió al rescate. Lo hizo con un gol brillante en el 67' que puso tierra de por medio.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lamine Yamal contra el Athletic. EFE

Pedri recibió en el costado izquierdo, condujo hacia dentro y aprovechó el desmarque de ruptura de Fermín que arrastró a todos los defensas para trazar un pase hacia un Lamine totalmente liberado.

El '10' controló, retó a Adama, lo sentó con un amago y colocó su disparo con rosca a la escuadra. Tocó en el palo antes de entrar al fondo de la red. Imposible para Unai Simón. Una obra de arte.

A partir de ahí, el Athletic se volcó en busca del empate. Lo hizo con más corazón que cabeza y no fue capaz de inquietar demasiado a la defensa azulgrana. Murieron en la orilla, pero mostraron una versión mucho más parecida a la que hizo vibrar el curso pasado a sus aficionados.

El Barça sumó un nuevo triunfo. Dio un golpe sobre la mesa para afianzarse en lo más alto de la tabla. Sacó adelante un partido complicado y ya piensa en el duelo ante el Newcastle en el que será el primer envite de los octavos de la Champions.