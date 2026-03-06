Martín Berasategui, chef, sobre el plato favorito de Mikel Oyarzabal: "Las albóndigas se mejoran con pan duro"

0 votos

Total: 1 h 10 min

Comensales: 4

Mikel Oyarzabal está viviendo un momento muy dulce tras haberse clasificado para la final de la Copa del Rey. El delantero ya sabe lo que es ganar esta competición, lo hizo en 2020, marcando el gol de la victoria para su equipo.

El capitán de la Real Sociedad ha jugado más de 400 partidos y se ha convertido en una pieza clave para su club, rindiendo a un gran nivel, lo que le ha llevado a ser convocado por la Selección.

Para rendir a tan alto nivel durante tantos años, hay que cuidar la alimentación. Es muy importante para un futbolista que su dieta sea equilibrada y saludable y, para ello, cuentan con innumerables profesionales que les guían y les ayudan.

El jugador se ha declarado fan de las albóndigas de su abuela paterna, aunque también considera el filete de su otra abuela como otro de sus platos favoritos.

Las albóndigas de Berasategui

Martín Berasategui es uno de los cocineros españoles con más estrellas Michelín del mundo. Sumando todos sus restaurantes, el chef cuenta con doce estrellas, teniendo a dos de ellos con el máximo posible.

El cocinero cuenta con un lema que encaja a la perfección con la Real Sociedad y con Mikel Oyarzabal: "Garrote, trabajo y sacrificio", y es que, Berasategui es fan del conjunto vasco, como ha demostrado en varias entrevistas.

Ingredientes Para las albóndigas 500 g de carne picada de ternera

250 g de carne picada de cerdo

Dos dientes de ajo

Dos cucharadas de perejil fresco picado

Un huevo

Una rebanada de pan duro

Una cucharadita de sal

Media cucharadita de pimienta negra

Media cucharadita de nuez moscada

Media taza de harina

1/4 de una taza de leche

1/4 de taza de cebolla picada finamente

Aceite de oliva virgen extra Para la salsa Dos zanahorias

Dos tomates maduros

Una cebolla grande

Una hoja de laurel

Media taza de vino blanco

Media taza de caldo de pollo

Sal y pimienta al gusto Paso 1 Antes de empezar, hay que cortar los ingredientes para tenerlos listos. Pica finamente los dos ajos y los tomates. Corta en rodajas finas las zanahorias y en juliana la cebolla (de la salsa). Paso 2 Mezcla en un bol grande la carne picada de ternera y de cerdo, el huevo, la cebolla, el perejil y el ajo picado. Muévelo y añade la pimienta, la sal y la nuez moscada. Empapa la rebanada de pan en la leche y retira el exceso de líquido, posteriormente métela en el bol y mezcla todo junto. Paso 3 Cuando este todo bien mezclado, forma albóndigas del tamaño de una nuez, intenta que queden todas iguales y pasa cada una por la harina. Paso 4 En una sartén grande calienta el aceite de oliva y fríe las albóndigas gasta dorar todos sus lados. Retíralas y colócalas en una fuente de papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Paso 5 En la misma sartén, agrega la cebolla (cortada en juliana), las zanahorias y sofríe. Cuando estén tiernas añade los tomates y la hoja de laurel. Paso 6 Cuando notes que esté blando añade el vino blanco y deja cocinar para que el alcohol se evapore. Paso 7 Vuelve a colocar las albóndigas en la sartén, vierte sobre ellas el caldo de pollo y deja hervir la salsa. Luego reduce a fuego bajo y cocina así durante 30 - 40 minutos. Recuerda ir removiendo hasta que la salsa se haya reducido a tu gusto. Paso 8 Prueba la salsa para ajustar de sal o pimienta, retira la hoja de laurel y, ya están listas para servir.

Las albóndigas del cocinero destacan por su ternura y jugosidad, siendo un plato que puede cocinar todo el mundo y son bastante económicas.

Es una receta que gusta a grandes y a pequeños, no deja indiferente a nadie.

El considerado plato 'Harvard'

Las albóndigas son un plato considerado completo en lo nutritivo. Se le conoce como el plato 'Harvard', ya que cuenta con hidratos de carbono, proteínas, vegetales, grasas saludables y la proteína.

Una receta que hace que se tenga una dieta variada y saludable. Que además, permite que le acompañes con patatas o arroz, haciendo que mejore la receta y puedas implementar más nutrientes.