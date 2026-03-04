Confirmado por la RFEF: Mastantuono, sancionado con 2 partidos por su "vaya vergüenza" al árbitro

Franco Mastantuono no levanta cabeza en el Real Madrid. El extremo argentino no estará disponible durante los dos próximos partidos de La Liga tras haber sido sancionado por sus palabras a Muñiz Ruiz que le costaron la tarjeta roja frente al Getafe.

El ex de River Plate se dirigió al árbitro con un "vaya vergüenza, vaya puta vergüenza". Unas palabras que acabaron con una expulsión con roja directa.

Disciplina no ha atendido las alegaciones del Real Madrid y ha decidido sancionar al jugador argentino en virtud del artículo 124 del Código Disciplinario.

"Dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración, siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes", dice dicho artículo.

Por tanto, Mastantuono volverá a perderse dos partidos más de Liga, esta vez de forma obligada. No viajará a Vigo para el duelo de este viernes ante el Celta y tampoco se sentará en el banquillo del Bernabéu el sábado 14 contra el Elche. Sí que podrá ser convocado frente al Manchester City.

Sin protagonismo

Hasta ahora, Mastantuono tan solo ha disputado 784 minutos en Liga. Tuvo un buen impacto saliendo de titular en las primeras jornadas con Xabi Alonso. Sin embargo, fue perdiendo protagonismo fruto de unos problemas físicos y acabó perdiendo el sitio.

Con Arbeloa ha partido de inicio en dos de siete partidos y no lo hace desde el duelo contra el Rayo del 1 de febrero. De hecho, desde entonces, ocho minutos ante el Valencia, ninguno frente a la Real y Osasuna y los 26 ante el Getafe que acabaron de la peor manera posible.

Las sensaciones no son tampoco las mejores cuando está sobre el verde. Suma 3 goles en 26 partidos, uno en cada una de las tres grandes competiciones.