Álvaro García (33), futbolista, sobre sus inversiones: "Lo más importante es el conocimiento que te hace no ser estafado"

Álvaro García es uno de esos futbolistas que no encajan en el estereotipo del deportista de élite que se funde el sueldo. El extremo lleva ocho temporadas en el Rayo Vallecano y esta campaña vive su mejor momento: 10 goles, ocho asistencias en todas las competiciones y, por primera vez en su carrera, juega en Europa.

Sin embargo, cuando se le pregunta por su relación con el dinero, la respuesta no tiene nada de épica. En una entrevista reciente en el podcast de Los Fulanos, el utrerano se abre sobre cómo gestiona sus finanzas con una franqueza que desarma.

"Lo primero que hay que entender es que el mercado no te debe nada. Mucha gente entra a invertir con una actitud de 'necesito ganar dinero hoy porque tengo deudas', y ese es el primer error. El mercado castiga la necesidad y premia la paciencia", arranca.

Y añade una advertencia que resume su filosofía: "Si inviertes dinero que necesitas para pagar el alquiler el mes que viene, vas a tomar decisiones basadas en el miedo, y el miedo es el peor consejero financiero".

El futbolista, hijo de un carpintero de Utrera, creció en un entorno donde cada euro se ganaba a pulso. Esa mentalidad le acompaña todavía hoy, cuando sus ingresos poco tienen que ver con los de aquella época.

Álvaro García, durante un partido con el Rayo Vallecano. EFE

Antes de mover un solo euro, García insiste en formarse. "No se trata de comprar una acción porque la viste en TikTok o porque un amigo te dijo. La inversión profesional requiere entender los fundamentales", explica.

Su regla es sencilla: "Si no puedes explicar en dos frases por qué esa empresa genera valor y cómo hace dinero, no deberías poner ni un dólar ahí. La mejor inversión inicial no es una cripto ni una acción, es el conocimiento que te permite no ser estafado".

Esa prudencia se traduce en una estrategia de inversión marcadamente conservadora. En lugar de buscar pelotazos, García apuesta por la diversificación a través de productos sencillos.

"Para el inversor promedio, el que tiene un trabajo de 8 a 5 y no quiere estar pegado a una pantalla, la diversificación es su mejor amiga. Yo soy muy partidario de los ETFs. ¿Para qué intentar buscar la aguja en el pajar si puedes comprarte el pajar completo?", razona.

Y se apoya en los datos: "Invertir en índices como el S&P 500 históricamente ha demostrado que, en el largo plazo, es una estrategia ganadora frente a la mayoría de los gestores activos".

El futbolista no se mueve solo. Tiene asesores que le acompañan y reconoce que no da un paso sin contrastar la información. Pero también defiende la importancia de no estar siempre expuesto al cien por cien.

"Un error común es estar 100% invertido. Hay que mantener siempre un 'fondo de guerra'. Si el mercado cae un 20%, y tú tienes todo tu dinero dentro, te vas a desesperar. Pero si tienes liquidez, esa caída es una oportunidad de compra, es una rebaja", detalla.

Y remata con una reflexión que conecta dinero y cabeza: "La inversión es, en gran parte, saber gestionar tus emociones cuando ves los números en rojo".

García cierra su discurso financiero con el concepto que vertebra toda su visión: el tiempo como activo irrecuperable. "El factor más potente en la inversión no es cuánto dinero pones, sino cuánto tiempo lo dejas trabajar. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo", afirma.

Su mensaje para los compañeros de vestuario es directo: "Empezar a invertir a los 20 años, aunque sea poco, es mucho más rentable que empezar a los 40 con mucho dinero. El tiempo es el activo que no puedes recuperar, por eso la urgencia no debe ser por ganar dinero rápido, sino por empezar pronto".

De Utrera a Vallecas, del fútbol modesto al récord goleador en Primera, Álvaro García ha construido una carrera y un patrimonio con la misma receta: paciencia, prudencia y cero prisa por aparentar lo que no es.