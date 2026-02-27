Guillermo Tofoni, el empresario que destapó el 'AFAGate': "De 400 M, no entró ni un dólar en Argentina. Actúan como narcos"

Durante años, Guillermo Tofoni fue el socio invisible que llenaba la agenda internacional de la selección argentina. Hoy es el hombre que ha seguido el rastro de casi 400 millones de dólares y ha puesto nombre y apellidos a la red de empresas, financieras y dirigentes que, según su denuncia, vaciaron las arcas de la AFA.

En esta conversación con EL ESPAÑOL, el CEO de World Eleven detalla por primera vez cómo obtuvo los extractos bancarios de TourProdEnter en Estados Unidos, qué descubrió al reconstruir la ruta del dinero y por qué sostiene que de todo lo facturado en el exterior "no entró un solo dólar" en los balances de la federación.

Tofoni dibuja un circuito que pasa por Florida, Uruguay, España e Italia y que termina en aviones privados, yates, mansiones y coches de lujo.

La entrevista también abre una ventana al funcionamiento interno del poder en el fútbol argentino: el papel de Pablo Toviggino -tesorero de la AFA y mano derecha de su presidente, 'Chiqui' Tapia- como "único mando", el silencio de los clubes por miedo a los árbitros y los ejemplos concretos de represalias, como el 'caso Talleres'.

A continuación, la transcripción íntegra, con los nombres propios y las claves del 'AFAGate' en boca de quien ha impulsado la causa que amenaza con sacudir al campeón del mundo.

'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino han sido citados por la justicia argentina y tienen prohibido salir de Argentina Redes sociales

P.- Cuando vio por primera vez los extractos y la documentación bancaria, ¿qué fue lo que más le sorprendió de la ruta del dinero? ¿Hubo algún destino, banco o país que no esperara encontrar en un caso de la AFA?

R.- Cambiaron el agente de cobro y le dieron más atribuciones a TourProdEnter, no solamente como agente de cobro, sino como agentes comerciales, por lo cual TourProdEnter empezaba a recaudar absolutamente todo.

También es importante destacar que el discovery pudo ser posible porque hay una causa en la justicia argentina donde estoy reclamando el tema de los amistosos internacionales. A partir de ahí, y por haber tenido justamente ese caso en curso, pudimos pedir a dos jueces en Estados Unidos si nos aceptaban o no el tema de la información de los bancos.

Los jueces entendieron, ambos de dos jurisdicciones distintas, que correspondía, y no solamente pidieron los extractos bancarios con relación a lo que eran los amistosos -China, por ejemplo-, sino que pudimos acceder al 100% de todo lo que hizo TourProdEnter en 2022, 2023, 2024 y 2025.

"Una vez recibían el dinero, a las 48 h era depositado en una financiera y en empresas fantasmas"

A partir de ahí notamos una trazabilidad de prácticamente 400 millones de dólares, donde parte se las pasaban de cuenta en cuenta y el resto, de manera sistemática, una vez que recibían el dinero, a las 48 horas era depositado en una financiera -la mayoría en una financiera en Uruguay con oficinas en Buenos Aires y en Nueva York- y el resto en casi todas empresas fantasmas.

Claramente, la selección argentina por la combinación de haber sido campeón del mundo más tener a Lionel Messi dentro de ese esquema multiplicó por 10 o por 15 el valor que venían teniendo de mercado. Por lo cual lograron facturaciones destacadas con relación a lo que históricamente venían recaudando.

P.- En los movimientos de TourProdEnter y de las sociedades de Florida, ¿ve algún patrón claro de gastos (tipos de proveedores, conceptos, fechas) que ayude a entender mejor en qué se usaba realmente ese dinero?

R.- Sí, hay gastos importantes de aviones, compra de un avión, gastos de yates, gastos de hoteles importantes más allá del tema selección. Pero lo más destacado es que, por ejemplo, a Uruguay enviaron 140 millones de dólares en transferencias de 8, de 7, de 6, de 5 millones.

Recibían el dinero de cualquier sponsor, televisión, partidos, lo que fuera, y en las 48 horas ya tenían distintos destinos: 500.000 para acá, 300.000 para allá, un millón para acá, con cifras realmente importantes.

Ahí es donde a la AFA se le cae todo esto de que hay una maniobra del grupo que viene en Argentina con el tema de la televisión de la segunda liga y una campaña de desprestigio del Gobierno nacional.

Incluso si fueran ciertas esas afirmaciones, esto termina con esa leyenda, porque al dar la trazabilidad se terminan las opiniones. No pueden estar mintiendo cuatro bancos y dos jueces americanos. Ahí se terminan esas coartadas que vienen teniendo. Son negadores seriales. Se termina ese asunto cuando mostrás trazabilidad y mostrás los SWIFT, la hora, el día, el monto, la empresa a la que fueron, la mayoría fantasmas.

P.- ¿En qué momento dejaste de pensar que era solo un tema de comisiones altas y te diste cuenta de que estábamos ante un sistema estructural de vaciamiento? ¿Hubo alguna operación concreta que te cambiara la mirada?

R.- Hay dos puntos a destacar. Primero, es novedoso e insólito que una compañía recién creada obtenga el derecho de cobro al 30%. No existe. A lo sumo una agencia de cobro, si es que la necesitás, te puede cobrar el 0,5% o el 1%.

Pero ahí no está el punto. El tema es que de esos 400 millones no declararon nada y no entró un solo dólar a la Argentina. ¿Y el otro 70% dónde está? Porque probablemente si hubieran liquidado el 70%, que es lo que tenían que haber hecho de esos 400 millones, podemos discutir solo por la comisión que se pusieron: se quedaron con 120 millones de dólares, que es una locura, y será una discusión moral y ética si corresponde o no el 30%.

"Sol hay un informe donde TourProdEnter tiene que liquidarle a la AFA 13 M$ que todavía no se liquidaron. Se quedaron con el 100%"

Pero acá, de los 400 millones, en las memorias y balances de la AFA hay cero dólares ingresados. Solamente hay un informe donde TourProdEnter tiene que liquidarle a la AFA 13 millones de dólares que todavía no se liquidaron. O sea, se quedaron con el 100%. Está cuantificado cuánto pagaron los amistosos, cuánto pagó Adidas, cuánto pagaron todos los sponsors. Hasta la leche que venden en China, todo está.

Y resulta que Faroni se compra un club en Italia, un departamento por 7 millones de dólares en Miami, giran a empresas fantasmas de gente insolvente 4 millones, 5 millones, 7 millones. Aparece una villa de 20 millones, aparecen 50 autos de súper alta gama: BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Ferraris.

Está perfecto si la ganaste, en buena hora, pero no producto de esta jugada, que la entendemos súper clara. Por eso les inicié, más allá de la causa que tengo de los amistosos, una causa por administración fraudulenta, que es lo que creo que está pasando acá.

P.- En todo este proceso, ¿algún dirigente de club importante le ha reconocido en privado que sabía que el dinero de la AFA se manejaba así?

R.- No creo que en la dirigencia hayan estado al tanto de esta situación, porque incluso me sorprendió hasta a mí mismo. Yo estaba atrás del asunto mucho antes de que la AFA le diera el título famoso a Rosario Central, que tuvo mucha polémica. El misterio estaba en el aire.

Nosotros ya tiempo atrás habíamos pedido esta medida en Estados Unidos, ya teníamos toda la información y esperábamos un poco la acción de Estados Unidos. Como eso se venía demorando, la dimos a la prensa argentina, pero ya estaba la información del discovery.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, en una gala de la AFA

Yo creo que no estaban al tanto. Ahora bien, ahora sí están al tanto. Entonces ahora sí es el momento donde tienen que hablar. Eran herméticos. Hay solamente una persona que maneja todo, que se llama Pablo Toviggino. El resto son todos externos que ni siquiera pertenecen a la AFA.

Ni siquiera la AFA sabía de semejantes movimientos, porque como se manejaban y le daban autorizaciones a una agencia de apuestas en Hong Kong, mandaban un contrato firmado, le daban una cuenta de Estados Unidos, la AFA nunca se enteraba.

No había manera de enterarse, porque en definitiva es un escudo: mandás un contrato por email y decís "usalo por un año, dale un millón de dólares, acá tenés la cuenta, depositame". No había registro.

P.- En el mundo de los patrocinadores, más allá de lo que ya se conoce, como por Socios.com o Adidas ¿alguna marca le trasladó en privado dudas serias sobre dónde acababa su dinero o incluso su decisión interna de revisar o congelar pagos?

R.- Lo de Socios y lo de Adidas está claro. Yo creo que la AFA aprovechó la coyuntura en su momento de 2023, la diferencia cambiaría y la excusa de "si me mandás la plata a la Argentina, me la transforman en pesos, entonces necesito que me la manden afuera". Con esa excusa se hicieron mandar el dinero afuera.

Eso se terminó y yo me imagino que ahora todas las empresas nacionales e internacionales, sobre todo las internacionales, no enviarán más dinero a TourProdEnter.

"Sería muy imprudente de alguna marca si actualmente, con fecha febrero de 2026, envía dinero a TourProdEnter"

Yo agarro mi departamento de compliance y le digo: el que saque un dólar, le corto la mano, porque ahora todo el mundo sabe. Antes podías decir "tengo un contrato, me decís que pague allá, es raro, pero tengo una nota oficial de AFA diciéndome que pague a tal lugar por cuenta y orden".

Estás al límite, pero no tenés ninguna sospecha. Ahora está todo bajo sospecha, hay una investigación judicial al respecto, por lo cual sería muy imprudente de alguna marca si actualmente, con fecha febrero de 2026, envía dinero a TourProdEnter.

P.- Desde tu experiencia con el discovery y con tus abogados, ¿cómo ve hoy el interés de la justicia de Estados Unidos? ¿Le da la sensación de que puede haber una causa propia allí?

R.- Sí, definitivamente sí. Y con consecuencias, porque cuando ves el modus operandi y ves exactamente el monto que se manejó, las irregularidades por la ley americana son varias. Primero, la accionista principal de TourProdEnter es una estadounidense que, si bien es argentina, es ciudadana americana: Erica [Gillette].

Yo me imagino que por esa circunstancia abrieron la compañía. Su marido, Javier Faroni, muy ligado a la política argentina, muy ligado a Toviggino -que es la mente- y a Tapia, es una persona que en su carrera producía teatro, ni siquiera era del mundo del fútbol. Trabajó históricamente de una manera ordenada.

Ahora esto se le fue de las manos, yo creo que por avaricia, pero también porque está clara la maniobra de constituir una LLC en agosto de 2021, me permito decir que para delinquir, para apropiarse de ese dinero.

"Nadie sale a decir nada. Entiendo por las represalias inminentes que suceden a partir de que algún club se queja"

Al final del día, por eso me sorprende el silencio de los clubes: es plata de los clubes, porque la AFA es la consecuencia del 100% de los clubes, por eso los clubes votan y ponen al presidente. Nadie sale a decir nada al respecto. Entiendo por las represalias inminentes que suceden a partir de que algún club se queja.

Le pasó a Talleres y lo estaban mandando a la segunda división. Este fin de semana hay un tuit de Pablo Toviggino amenazando al Atlético Tucumán. No se frenan en su embestida. Actúan como narcotraficantes, perdón que vaya a otro rubro. Hasta que no los agarran no se entregan.

No, dicen: "No sabíamos que la empresa se quedaba con el dinero, fue una mala administración". Ellos están viendo lo que está pasando y solamente están peleando la jurisdicción adónde cae la causa para que no se complique tanto.

P.- En la parte española del caso, ¿ha tenido algún tipo de interacción con autoridades de España o de la Unión Europea, aunque sea informal?

R.- No, pero lo estamos evaluando seriamente. Porque hay dinero que fue a Italia, hay dinero que fue a Inglaterra, hay dinero que fue a España. Tiene muchas aristas. Como la información es muchísima, lo que nosotros queríamos era enfocar, hacer foco en lo más obvio.

El tema hoy está instalado y no tengo ninguna duda de que va a tomar impulso incluso cuando la prensa internacional empiece, como en el caso de ustedes, a interiorizarse un poco más de la situación. Un tema son las opiniones, y otro tema es cuando hay realidades que dejan de ser opiniones: trazabilidad.

"La mano derecha de Toviggino, Juan Pablo [Beacon], que sería hoy como un arrepentido, entregó un pendrive con todos los audios"

P.- ¿Ha visto o le han mostrado correos, mensajes o documentos internos que reflejen de forma clara cómo se daban las órdenes de pago a las empresas intermediarias y a las sociedades pantalla?

R.- Hay una investigación que hizo TN, que está en internet, donde incluso hay audios que dicen cosas como: "Ya te estoy mandando 300". Y hay más, tienen más, porque tienen toda la data.

Hay una persona que era la mano derecha de Toviggino, Juan Pablo [Beacon], que sería hoy como un arrepentido: entregó un pendrive con todos los audios, todas las facturas apócrifas, todo el dinero, dónde llegaba, cómo lo hacían, millones de dólares. Eso va a ser parte también de la investigación judicial.

Ahí tenés la certeza de cómo, por lo menos una parte, la manejaban. Tenés cómo ingresó el dinero, a qué cuenta ingresó, cómo se empezó a enviar todo. Después, la prueba de los audios de cómo hacían con parte de ese dinero para sacarlo del sistema. Están como todos los dedos marcados, es muy obvio.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, en una imagen de archivo, con una réplica de la Copa del Mundo de fondo

P.- En todo este proceso, ¿qué mecanismo de presión interna le parece que fuera más efectivo para mantener el silencio: los arbitrajes, el dinero, las amenazas en redes?

R.- El primer castigo que implementan son los árbitros, de manera alevosa. ¿Qué pasa? Los dirigentes al final tienen millones de hinchas o cientos de miles, depende del tamaño del club, y todos los fines de semana tienen un arco que defender.

Entonces dicen: "Yo no me meto acá, porque si me meto me pegan un bife y después tengo que echar al técnico, me voy a otra categoría, me escupe toda la gente". No aguantan esa presión.

El mejor ejemplo es Andrés Fassi, el presidente de Talleres, que salió diciendo: "Esto no puede ser, la corrupción..." Empezó a perder todos los partidos, lo bombeaban todos los partidos, hasta que terminó pidiendo disculpas.