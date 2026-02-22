El Barça solventa sin alardes el trámite ante el Levante en el Camp Nou y recupera el liderato de La Liga

Los goles de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín fueron suficientes para sumar tres puntos que vulven a colocar a los culés en lo más alto de la tabla.

Una jornada. Esa ha sido la corta travesía del Barça sin pisar el liderato de La Liga después de perder ante el Girona hace apenas unos días. De nuevo miran al resto desde arriba los culés tras su esperada victoria ante el Levante en un partido en el que les bastó de nuevo con jugar a medio gas. [Así vivimos la victoria del FC Barcelona ante el Levante]

La derrota del Real Madrid ante Osasuna había abierto la puerta de par en par al cambio de líder en Primera División. El Barça reposó sus esperanzas durante toda la noche, solventó el trámite en apenas 45 minutos y se olvidó esta vez de señalar a los árbitros.

La carrera electoral sigue apretando el acelerador fuera del campo, pero esta vez las críticas a los colegiados y las soflamas propagandísticas quedaron a un lado en un día de felicidad en Can Barça entre los goles de Bernal o De Jong y el regreso de Pedri al césped.

El Barça cumple el trámite

Sabía el Barça que no podía volver a fallar. Primero, porque acumulaba dos derrotas consecutivas y una tercera hubiera comenzado a abrir un serio debate sobre el estilo de juego del equipo. Y segundo, porque el Real Madrid había abierto la puerta de par en par al cambio de liderato tras su derrota ante Osasuna el día anterior.

No cabía otra opción que vivir un día de fiesta en el Camp Nou. Sobre todo, porque el flojo rival que se presentaba como opositor tenía muy pocas cosas que decir a priori. También a posteriori. No fue un desastre del Levante en el Camp Nou, pero como era de esperar salió de vacío de Barcelona.

Pese a todo hubo un amago de susto cuando tan sólo se cumplían unos pocos segundos de juego. Manu Sánchez se plantó mano a mano ante Joan García dentro del área, pero la ocasión se marchó al limbo y también la oportunidad de generar el runrún en el Camp Nou.

Contestó inmediatamente el equipo culé con un remate de Koundé en el segundo palo que no terminó en gol de milagro. La gente todavía estaba acomodándose en su butaca y el partido ya podía contar con dos goles.

Los más impacientes estaban de enhorabuena, porque no hubo que esperar mucho más para festejar algo. A los cuatro minutos de juego el Barça cargó el ataque por la izquierda, llegó el centro raso al área y por allí apareció Marc Bernal para lanzarse con todo, meter la puntita y hacer el 1-0.

Seguro que a más uno se le pasó por la cabeza la opción de vivir una goleada de escándalo en el Camp Nou. Si aquello empezaba así de intenso, a saber cómo podía terminar si el Barcelona estaba enchufado.

Pero este Barça, en este momento de la temporada, tampoco está para darse grandes festines. Sobre todo porque le falta tino de cara a la portería contraria, algo que evidenciaron Raphinha y Lewandowski en dos acciones escandalosamente claras que no se materializaron.

Lejos de ser avasallado, el Levante no le perdió la cara al partido en ningún momento, aunque su falta de olfato goleador evidenció por qué está en puestos de descenso y no más arriba.

Iván Romero conectó con Olasagasti, y este se plantó mano a mano ante Joan García con todo a favor para convertir el empate. El guardameta del Barça se hizo grande y se reivindicó.

El partido era 'molón'. Había ritmo, espacios, llegadas y ocasiones constantes. Y no sólo para uno de los equipos, sino que ambos proponían y aceptaban el intercambio de golpes, desigual sobre el papel.

Cancelo, de lo mejor del encuentro, se encontró con el poste en un centro suyo puesto desde la izquierda que se fue envenenando. Se fue tranquilizando poco a poco el choque, aunque quizá fue un juego de engaño del Barcelona, porque ahí aprovechó para matar a su rival.

Pasada la media hora de juego Cancelo volvió a hacer de las suyas. Sin nadie que le presionara, puso un centro medido al corazón del área para la llegada de Frenkie de Jong desde segunda línea. El centrocampista metió la pierna derecha y batió a Ryan.

El 2-0 pudo ser reducido por un chutazo de Tunde desde fuera del área que se marchó por centímetros a la izquierda de Joan García, pero el partido iba a tener poco más que rascar.

Vuelve Pedri y marca Fermín

La segunda mitad fue un poco más de lo mismo. Dani Olmo estuvo muy cerca de hacer el tercero con un disparo cruzado desde dentro del área, pero Ryan le olió las intenciones y estuvo atento para detener el chut.

Los minutos transcurrieron entre la relajación del Barça y el miedo del Levante, quizás, a romper el partido para no llevarse más goles del Camp Nou.

Había una especie de calma tensa, pero los cambios de Flick en el tramo final ayudaron a romperla para hacer más grande la diferencia. Entró Fermín para darle más mordiente al centro del campo, y sobre todo regresó Pedri tras más de un mes alejado del verde. El Camp Nou coreó su nombre.

Fermín es ese tipo de jugador que nunca se guarda nada, juegue desde el minuto 1 o entre en el 90, y su inquietud contagió al equipo. El onubense fue el gran protagonista del tramo final, sobre todo por su golazo.

Fermín se asomó por el balcón del área con el esférico en su control, levantó la cabeza y armó la pierna izquierda. Su tiro, con precisión de cirujano. Directo a la escuadra, tocó en el palo y se convirtió en el tercer gol que redondeó la goleada del Barcelona.

Todavía pudo ser mayor el marcador de no haber sido por una doble intervención milagrosa de Ryan. No valía para mucho, pero sin duda quedará como una de las grandes paradas de la temporada cuando se recopilen los highlights. Primero voló para detener el cabezazo de Raphinha y después sacó una mano inverosímil ante el remate a bocajarro de Fermín.

