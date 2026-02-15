Leo Messi (38), futbolista, habla sobre sus inversiones: "El fútbol tiene fecha de caducidad y me interesa el mundo empresarial"

Leo Messi ya empieza a planear su vida más allá del fútbol. El capitán de la selección argentina y estrella del Inter Miami lleva años consolidando un imperio empresarial que incluye hoteles, propiedades, restaurantes y clubes deportivos.

Sin embargo, en los últimos meses ha expresado con mayor claridad su intención de dar ese paso. "El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo", declaró en noviembre de 2025 durante el America Business Forum de Miami, donde intervino como ponente junto a figuras como Donald Trump y Gianni Infantino.

A sus 38 años, Messi es consciente de que su carrera deportiva tiene un tiempo limitado. "El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente", reconoció en el mismo foro, en una entrevista con el alcalde Francis Suárez.

Esa conciencia lo ha llevado a implicarse cada vez más en la gestión de sus negocios, un terreno que hasta hace poco delegaba por completo en su entorno de confianza. "En el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer", explicó.

El entramado de negocios de Messi está articulado a través del holding familiar Limecu (acrónimo de Lionel Messi Cuccittini), que en 2023 facturó 109,3 millones de euros, un 49,5% más que el año anterior.

Messi, durante un partido con el Inter Miami. REUTERS

Dentro de esta estructura destaca Leo Messi Management, la empresa que gestiona sus derechos de imagen y contratos publicitarios con marcas como Adidas, Pepsi y Apple TV.

Solo esta sociedad ingresó 86,2 millones de euros en 2023, con un aumento del 60% respecto al año previo, consolidándose como su principal fuente de ingresos extradeportivos.

Pero el sector más visible de su estrategia empresarial es el inmobiliario. En diciembre de 2024, Messi transformó su sociedad Edificio Rostower en una socimi (sociedad cotizada de inversión en el inmobiliario) y la llevó a la bolsa europea Portfolio Stock Exchange con una valoración inicial de 223,2 millones de euros.

El portafolio incluye seis hoteles bajo la marca MiM (operados inicialmente por Majestic Hotel Group y actualmente en transición hacia Meliá), ubicados en Andorra, Baqueira, Ibiza, Mallorca, Sitges y Sotogrande, además del emblemático edificio Rostower en Barcelona, una nave industrial en Sitges y propiedades en París, Londres y Castelldefels.

Aunque el negocio hotelero generó beneficios de 5,7 millones de euros en 2024, la rama inmobiliaria cerró ese mismo año con pérdidas de 7,5 millones, lo que refleja la volatilidad del sector.

Messi también ha apostado por el fútbol como empresario. Fundó Leones de Rosario FC, que debutará en la Primera C argentina en 2026, y es socio del Deportivo LSM de Uruguay junto a su amigo Luis Suárez, un club que ya suma más de 3.000 socios activos.

En el rubro gastronómico, participó en El Club de la Milanesa, una cadena especializada en comida argentina, y creó The Messi Store, su tienda oficial de merchandising.