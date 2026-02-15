Flick contradice al Barça en su comunicado contra los árbitros: "Todos somos humanos y nos podemos equivocar"

Hansi Flick restó importancia este a la polémica arbitral que marcó la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. En la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra el Girona, el técnico alemán adoptó un discurso conciliador que contrasta con el duro comunicado emitido por el club azulgrana contra el colectivo arbitral.

"Hay cosas que no puedo cambiar. Todos somos humanos y nos equivocamos. Todos tenemos que mejorar, y es lo que quiero ver de mi equipo, mi staff... y de otros, como el colectivo arbitral. Todos tenemos que mejorar", declaró Flick, quien se prefirió centrado en los aspectos que puede controlar desde el banquillo.

El entrenador culé reveló que mantuvo una conversación privada con el colegiado tras el encuentro del jueves. "Llamé, me abrió la puerta y estuvimos hablando, en un contexto tranquilo. Fue una conversación muy buena. Pero te tienes que centrar en tu equipo y en lo que pasa en el terreno de juego. Pero yo tenía la sensación de que tenía que hablar con ellos, y agradezco que me abriera la puerta. Fue bueno", explicó.

Flick insistió en que las decisiones arbitrales no fueron el motivo de la derrota: "Para mí, lo más importante es gestionar a mi equipo, lo que podemos cambiar: forma de jugar, mentalidad... podemos jugar mejor. Lo otro me preocupa poco, aunque sean cosas no agradables o que no me gusten. No fue su culpa que perdiéramos".

El técnico alemán fue claro en su análisis del partido ante el Atlético: "No tuvimos la actitud adecuada, ellos nos superaron. Tuvieron mejor dinámica".

Sin embargo, se mostró satisfecho con el ánimo del equipo de cara al encuentro contra el Girona: "En la sesión de hoy ha estado muy bien. He visto confianza, hemos marcado goles... perdimos el partido del jueves... fue una lección, pero la vida sigue".

Sobre el rival de este domingo, Flick advirtió: "El Girona es un equipo bien organizado, valiente, que saca bien el balón... es importante que seamos más intensos y que tengamos más dinamismo que en los otros encuentros".

El entrenador confirmó el regreso de Raphinha, ausente en el Metropolitano, y destacó su importancia: "Es importante, siempre lo he dicho. Le echamos de menos. Aumenta el nivel de dinámica y la intensidad. Para mí la temporada pasada fue el mejor jugador del mundo".

Respecto a las lesiones de larga duración, Flick actualizó el estado de dos piezas clave: "Pedri volverá este mes, pero Gavi ya se verá... pero evoluciona bien. Tal vez no regrese este mes, pero sí el próximo".

El técnico alemán dejó claro que espera una reacción inmediata de su equipo tras el tropiezo en Madrid: "Puedes perder contra el Atlético, pero hay que seguir. Cualquier cosa es posible. Las derrotas pueden pasar, pero es importante cómo reaccionas, y quiero ver la reacción mañana".