El Real Madrid se conjura: la reunión Arbeloa - Carvajal y la cena en la calle José Abascal organizada por Vinicius

El Real Madrid vive un momento de inflexión. Este martes fue una jornada cargada de significado en el vestuario blanco, con dos episodios que ilustran la tensión y la voluntad de unidad que conviven en el club más laureado de Europa.

Por la mañana, en Valdebebas, Álvaro Arbeloa y Dani Carvajal mantuvieron una conversación cara a cara para zanjar el ruido generado en Mestalla. Por la noche, los 24 jugadores de la primera plantilla se sentaron juntos en el restaurante 61 de la calle José Abascal, en una cena de conjura organizada por los capitanes.

La primera escena del día se vivió durante la sesión matinal de entrenamiento. Las imágenes del domingo en Valencia habían dejado un poso incómodo: Carvajal, sin disputar un solo minuto del triunfo ante el Valencia (0-2), fue captado gesticulando visiblemente molesto con el preparador físico Antonio Pintus.

El capitán acumulaba varias convocatorias consecutivas sin pisar el césped y apenas 27 minutos en diez partidos desde su regreso en enero, tras su última lesión y, echando la mirada más atrás, la grave lesión de rodilla que le apartó durante meses.

Arbeloa, que lleva apenas un mes al frente del equipo tras sustituir a Xabi Alonso, no esquivó la situación. El técnico se acercó al lateral de Leganés en un ambiente descrito como distendido. No fue una cumbre: Arbeloa habla a diario con todos sus futbolistas. Sin embargo, la charla del martes tenía un contexto especial.

🚩Carvajal visibly uspet talking to Pintus after the match. @TheAthleticFC pic.twitter.com/cXjTXKU9T6 — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) February 8, 2026

El encuentro fue positivo, entrenador y jugador intercambiaron pareceres con franqueza y el objetivo compartido fue zanjar malentendidos y mirar hacia adelante.

Carvajal necesita minutos para recuperar su nivel; Arbeloa pide paciencia y no quiere correr riesgos con una rodilla intervenida en varias ocasiones. La conclusión: el equipo está por encima de cualquier polémica individual.

La cena de la calle José Abascal

Si la mañana sirvió para apagar un fuego, la noche se utilizó para encender una llama colectiva. Los capitanes -Vinicius, Carvajal y Valverde- organizaron una cena privada en el restaurante 61, un local de moda situado en el número 61 de la calle José Abascal.

El plan era sencillo pero ambicioso: reunir a toda la plantilla, sin nadie del cuerpo técnico, para reforzar los lazos del grupo antes de la parte más exigente del curso. Acudieron los 24 jugadores del primer equipo, incluidos los lesionados Militao, Bellingham y Rodrygo, que no quisieron faltar pese a sus dolencias.

Ni Arbeloa ni ningún miembro de su staff estuvo presente, aunque tanto el club como el cuerpo técnico estaban al tanto de la iniciativa y la respaldaban. Era una cena de jugadores, por y para el vestuario. Vinicius hizo pública la velada al compartir una fotografía de grupo en Instagram, donde los 24 posaban sonrientes en un reservado.

La imagen se viralizó y otros jugadores amplificaron el mensaje. Ceballos publicó la foto con la palabra "Juntos" junto a los emoticonos de una piña y unas herramientas. Carvajal escribió "Team!!!". Militao y Rodrygo añadieron corazones blancos.

A su salida del restaurante, Ceballos confirmó ante los micrófonos quiénes habían corrido con la cuenta: "Han invitado Vinicius y Kylian". Mbappé, máximo goleador del equipo con 23 tantos en Liga, y Vinicius asumieron el coste de la velada en un detalle que subraya su liderazgo dentro del grupo.

Los primeros en abandonar el local fueron Lunin, Rüdiger, Arda Güler y Mendy, en torno a las 23.00 horas. Las estrellas se fueron tarde: Vinicius a la 1.26, seguido minutos después de Mbappé, y Bellingham aguantó hasta la 1.50. El último en marcharse fue Asencio, que cruzó la puerta del 61 a la 2.50.

Un Madrid en busca de sí mismo

La doble escena del martes se enmarca en un contexto deportivo esperanzador en resultados pero inquietante en sensaciones. El Real Madrid suma siete victorias consecutivas en Liga y se sitúa a un solo punto del Barcelona, pero el juego no convence.

La eliminación copera, la derrota ante el Benfica que condenó al equipo al playoff de Champions y las dudas sobre el rendimiento colectivo exigen respuestas. La semana trae el duelo ante la Real Sociedad en el Bernabéu y, tres días después, la ida del playoff europeo en Lisboa frente al Benfica de Mourinho.

En ese escenario, la plantilla ha decidido tomar posiciones. Lo hizo Carvajal al sentarse con su entrenador para dejar las cosas claras. Y lo hicieron los 24 al compartir mantel en la calle José Abascal para lanzar un mensaje rotundo: están juntos y van a pelear hasta el final.