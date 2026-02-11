El panorama borroso de España a 4 meses del Mundial entre dudas y lesiones: de los minutos con Carvajal al dilema con Nico

120 días. Eso es lo que resta para que el Mundial 2026 de su pistoletazo de salida y 48 selecciones busquen suceder a Argentina en el cetro del fútbol. Cuatro meses donde los futbolistas tratarán de cuidarse para llegar a tono a la competición más importante del mundo.

Ahora mismo, muchas de las miradas están puestas en España. La Selección es una de las grandes favoritas a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio, pero el combinado dirigido por Luis de la Fuente vive ahora un momento de cierta incertidumbre.

Lesiones, malos rendimientos, pocos minutos... El núcleo de futbolistas que se proclamó campeón de Europa hace menos de dos años no parece llegar en las mismas condiciones de plenitud. Eso sí, todavía hay tiempo para reconducir una situación que tampoco es alarmante.

Luis de la Fuente tiene trabajo por delante, aunque existen factores que se escapan de su control. Deberá decidir si seguir apostando por aquellos que le elevaron a los altares de Europa o dar el paso a otros chicos que han irrumpido con fuerza en los últimos meses. Algo que no parece muy probable.

Lejos del 2024

Para hacer una radiografía de lo que es hoy la selección española, conviene hacer una comparación del rendimiento de los 11 futbolistas que fueron titulares en la final de la Eurocopa contra Inglaterra.

Aquel día, De la Fuente apostó por Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine, Olmo, Nico Williams y Morata.

De todos ellos, quizá Cucurella, Fabián y Lamine Yamal son los únicos que se mantienen al mismo nivel. El resto está muy lejos.

Unai Simón y David Raya, en un entrenamiento de la Selección Europa Press

Unai Simón atraviesa un momento delicado. Hace ya un año que se recuperó de su lesión en la mano, pero desde entonces nunca ha sido capaz de ofrecer una versión salvadora en el Athletic.

En la defensa, Carvajal no está teniendo rodaje. Sufrió una grave lesión en octubre de 2024 y desde entonces únicamente ha jugado 12 partidos. Ahora, con Arbeloa, no termina de entrar en la dinámica del Real Madrid a pesar de estar recuperado de sus problemas físicos.

Le Normand ha perdido su puesto en el Atlético; Laporte no logra tener continuidad física; Rodri está lejos de su mejor versión tras la rotura de cruzado; Olmo parece estar repuntando tras un inicio de temporada dubitativo, Nico Williams no puede encadenar tres partidos seguidos y Morata ha desaparecido del mapa y no cuenta para De la Fuente.

Los grandes problemas

A cuatro meses de la cita mundialista, las máximas preocupaciones pasan por recuperar físicamente a jugadores importantes y lograr reconstruir una pareja de centrales que sea fiable. Le Normand y Laporte fueron un muro en la Eurocopa y ahora mismo no hay nadie que inspire esa confianza.

Ellos mismos han bajado prestaciones, pero también lo han hecho Cubarsí (aunque él en menor medida), Huijsen y Vivian. Los tres centrales llamados a tomar el relevo de la dupla francesa, pero cuya temporada está dejando mucho que desear.

Huijsen se lamenta durante un partido con el Real Madrid. EFE

Huijsen comenzó con buen pie en el Real Madrid, pero su actuación en el derbi el pasado septiembre marcó un punto de inflexión. Perdió toda la confianza en su juego, sufrió problemas físicos y ahora mismo es uno de los jugadores que más en tela de juicio está dentro de la afición madridista.

Por su parte, Vivian no ha sido capaz de sobreponerse al mal nivel del Athletic. Errático en sus decisiones, sin frescura y perdiendo ese liderazgo que le ha hecho ser uno de los mejores defensas de La Liga en los últimos años.

Pero no todos los problemas confluyen en la retaguardia. Cada línea está sufriendo ya sea por peor rendimiento o por lesiones de algunas de las piezas.

Mikel Merino, durante un partido del Arsenal. REUTERS

La última ha sido la de Samu Aghehowa. El delantero del Oporto sufrió el pasado fin de semana una rotura de cruzado que le dejará sin Mundial. Antes, Mikel Merino, centrocampista del Arsenal sufrió una fractura por estrés en su pie derecho y ahora mismo sus opciones de llegar a la Copa del Mundo están en el aire.

Además de ellos, todos los focos están puestos en Nico Williams. El delantero del Athletic arrastra muchos problemas de pubalgia desde el inicio de la temporada y no está siendo capaz de jugar con regularidad. Su operación parece estar descartada por lo que su disponibilidad dependerá de sus sensaciones día a día.

Quedan 120 días para el Mundial y este es el panorama de la Selección española a cuatro meses vista. Todavía queda margen para volver a encajar las piezas y la finalísima contra Argentina del 27 de marzo será una prueba de fuego para lo que pueda ser el papel de España en la Copa del Mundo.