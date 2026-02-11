El padre de Ansu Fati: "Me fui de mi país para trabajar y conocí a mi hijo en el aeropuerto de Sevilla con 6 años"

Ansu Fati no ha tenido una infancia al uso, como recuerdan sus familiares y, sobre todo, su padre, Bori Fati.

Antes de convertirse en una de las grandes promesas del fútbol español, su vida estuvo marcada por la distancia, la emigración y una reagrupación familiar que tardó años en producirse. Detrás del talento precoz que deslumbró en el Camp Nou hay una historia de sacrificio y de una familia que dejó Guinea Bissau para empezar de cero en España.

La escena que mejor resume esa historia la cuenta Bori Fati cuando recuerda el momento en que vio por primera vez a su hijo.

Ansu Fati, bajo la atenta mirada de Flick. REUTERS

"Yo conocí a Ansu en el aeropuerto de Sevilla. Me había marchado de mi país para trabajar con mi mujer embarazada. Ansu tenía seis años cuando pude hacer la reagrupación familiar. Lo vi salir corriendo en el aeropuerto y supe que era él porque era el único niño negro que había", explicó el padre en una entrevista en la Cadena Ser.

El camino hasta ese aeropuerto fue duro. "Yo vine a España a cumplir el sueño de nuestra vida, a trabajar para mantener a mi familia. Jamás imaginé que iba a tener un hijo futbolista. Vinimos a España a cumplir un sueño", relata Bori.

Antes de asentarse en Andalucía, pasó por Portugal y se agarró a cualquier oportunidad laboral: "Yo vine a España para trabajar en las obras del AVE. Somos de Guinea Bissau y habíamos estado trabajando en Portugal".

"Trabajé recogiendo aceitunas durante el día y recogiendo vasos en las discotecas por la noche. Me escondía de los inspectores de trabajo en el campo. Viví de Cáritas durante ocho meses. También trabajé de yesero. Mandaba el dinero a mi familia que estaba en Guinea", argumentó el padre del futbolista.

La llegada a España

En ese trayecto aparecieron también personas y lugares clave para la familia Fati. "Mi sueño español empieza cuando conozco al alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo. Cuando llegas, eres negro, te sientes de fuera y ves que hay personas que te ayudan".

"Una familia de Herrera, la Puri, me ayudó mucho. Ahí está nuestra casa. También su alcalde. Estoy muy agradecido a la gente de España", decía Bori, subrayando que la integración no fue solo una cuestión de esfuerzo propio, sino también de solidaridad.

La historia de Ansu pudo haber tomado otro camino en lo futbolístico. El padre desvela que Portugal les ofreció una vía rápida hacia la selección lusa: "Ansu pudo escoger jugar con Portugal, nos ofrecían la nacionalidad a mis seis hijos, a mi mujer y a mí, pero Ansu quiso quedarse en España".

La respuesta del joven fue tan sencilla como definitiva: "Me dijo: 'Papá, ¿cómo voy a ir a Portugal si no sé ni hablar portugués? Tú me trajiste a España y yo me quedo porque están mis amigos y mi vida'".

Bori Fati remató: "En España sólo tenemos la nacionalidad Ansu y desde hace poco yo. En Portugal nos la daban a los ocho. Nos ofrecían todo. Pero Ansu quería jugar en España".

Las lesiones

Mientras en casa se consolidaba la familia, en La Masia se forjaba el futbolista. Ansu se convirtió en el goleador más joven del Barcelona en Liga y en uno de los nombres propios del club tras la marcha de Leo Messi, pero su trayectoria se vio pronto golpeada por las lesiones.

Una grave lesión de rodilla y posteriores problemas musculares frenaron una carrera que parecía destinada a la cima, hasta el punto de que su protagonismo con el primer equipo fue decayendo temporada tras temporada.

El Barça buscó soluciones para recuperar su mejor versión y, tras un primer intento de relanzar su carrera con una cesión al Brighton & Hove Albion, en la Premier League, se optó por un nuevo paso: el Mónaco.

En el verano de 2025, el club azulgrana anunció la renovación de su contrato y su cesión al AS Mónaco, con opción de compra, con la esperanza de que en la Ligue 1 encontrara continuidad, menos presión mediática y un contexto ideal para volver a despegar.

En el Principado, Ansu se presentó como una de las grandes apuestas ofensivas del equipo, un talento aún joven pero con experiencia en la élite, más de un centenar de partidos con el Barça y un nombre ya conocido en Europa.

Sin embargo, su paso por Mónaco tampoco ha estado exento de dificultades: nuevas molestias físicas han limitado su regularidad y mantienen abiertas las incógnitas sobre dónde y cómo alcanzará por fin la estabilidad que su carrera necesita.